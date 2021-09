Proroga gratuita per il Teatro del fuoco, Gatta: “Favorire la ripresa delle attività”

Il Consiglio Provinciale si è riunito in videoconferenza, con la partecipazione del Presidente, Nicola Gatta, e dei Consiglieri Provinciali: Mattia Luciano Azzone; Edoardo Beccia; Angela Maria Lombardi; Michele Sementino; Anna Maria Torelli e del Segretario Generale, Giacomo Scalzulli, collegati in remoto la dirigente dell’Ente, Rosa Lombardi, e il funzionario, Nicola Martino.

Approvati gli accapi relativi alla modifica del Regolamento per la concessione a terzi del “Teatro del Fuoco” e riconosciuti i debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 comma 1 lettera a), d.lgs 267/2000 e s.m.i. della somma complessiva di euro 205.372,37 per sentenze esecutive. A seguito della modifica approvata, il testo dell’art.8 del Regolamento risulta essere il seguente: “Fino al termine della stagione teatrale 2021 – 2022 (31.07.2022), la Provincia concederà il Teatro del Fuoco, senza l’applicazione di alcun canone, al fine di incoraggiare la ripresa delle attività culturali e della relativa fruizione, quale momento essenziale di cura del benessere della società dagli effetti della emergenza sanitaria COVID-19.

Le spese relative alla igienizzazione e sanificazione dei locali, previste dalle misure di contenimento e contrasto per l’emergenza COVID-19, sono, tuttavia, poste a carico del concessionario. Tale misura agevolativa potrà essere applicata per non più di due giornate a settimana per singolo soggetto richiedente”. La consigliera Lombardi (delegata alle politiche culturali) ha relazionato al Consiglio sulla modifica del Regolamento per la concessione a terzi del “Teatro del Fuoco”, chiedendo di approvare la proroga della norma transitoria per la stagione 2021-2022 dichiarando che andare incontro alla cultura vuol dire volere la crescita collettiva, perché è ora che la politica diventi assunzione della cultura, perché della norma si è beneficiato pochissimo dal momento che le disposizioni nazionali hanno permesso la riapertura dei teatri il 26 aprile 2021, peraltro solo in zona gialla.