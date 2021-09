STATOQUOTIDIANO.IT, Manfredonia 23 settembre 2021. Partecipa negli scorsi mesi a un programma in tv e diventa “vittima” di continui attacchi, insulti e minacce da parte di tanti concittadini.

E’ la storia di una donna di Manfredonia che, attraverso StatoQuotidiano.it, estende la propria amarezza e il proprio disagio per i fatti.

“Vorrei rendere pubblico il mio disagio psico/fisico dovuto alle ripercussioni di una famosissima trasmissione televisiva cui ho partecipato come ospite. Premetto che non sapevo assolutamente chi mi mandava a chiamare ed avendo la coscienza pulita ho accettato di buon grado.

Oltre ad essere state dette un sacco di bugie nei mie confronti, ho e sto ricevendo altrettanti insulti pesanti sia sui social che per strada, pur essendomi comportata da gran signora. Infatti, durante la puntata, non ho offeso nessuno, non mi sono difesa e, al contrario, ho accettato di aprire la famosa busta.

Ebbene, da quel maledetto giorno non vivo più: vessazioni, insulti e minacce mi perseguitano tutti i giorni, perché la gente è cattiva e non sa come sono andati i fatti concretamente. Ora, io mi chiedo: perché non è venuta anche l’altra persona in studio? Perché mi è stato buttato così tanto fango addosso? Ho forse fatto male a qualcuno/a? Era meglio se mi avessero sparato con una pistola alla testa e non ricevere tante vessazioni. Sto pagando sulla mia pelle questo grave, anzi gravissimo disagio e non so neanche se ne uscirò viva, ma ritengo sia opera di una cattiveria voluta.

Avverto solamente il pubblico che guarda certi programmi e che fanno così tanti ascolti, che certi argomenti così delicati andrebbero discussi nelle sedi opportune e non in TV.

Si certo, avrei potuto rifiutare, ma credo, invece che l’ iniziativa della persona che mi ha mandata a chiamare è da condannare, la quale pur di far bella figura mi ha resa cattiva e ha saputo recitare un copione da palcoscenico. Non credete a tutto quello che vi fanno vedere certi programmi: servono solo a rendere degradante lo stato socio/culturale di questo paese. Scusate lo sfogo, ma lo dovevo dire”.