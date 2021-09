Spostamento mercato via Miranda, Federcommercio attacca Limone

Statoquotidiano.it, Foggia, 22 settembre 2021. “La ‘Federcommercio’ Imprese Artigiane Puglia, megafono della voce dei suoi associati esercenti per le attività mercatali, esprime tutto il suo dissenso nei confronti, di quella che pare sia diventata una brutta abitudine a danno della categoria degli ambulanti, con gravi ripercussioni sul tessuto economico e produttivo dell’intera Regione Puglia”. È quanto riporta una nota inviata a Statoquotidiano.it da “Federcommercio” Imprese Artigiane Puglia: gli esercenti per le attività mercatali vogliono far sentire la loro voce di dissenso, riguardo ad alcune scelte ritenute portatrici di danni alla categoria.

“Ancora una volta, su “egoistica” ed interessata richiesta del Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, funzionale esclusivamente al proprio tornaconto organizzativo per lo svolgimento dei test preselettivi per l’ammissione ai corsi universitari “TFA” che si svolgeranno presso la “Città del Cinema”, la Commissione Straordinaria Prefettizia ha disposto per venerdì 24 settembre 2021 “il divieto di svolgimento dell’attività di vendita sull’area del mercato settimanale di via Miranda” in Foggia, con il conseguente spostamento dello svolgimento al giorno successivo. Forse sia il Rettore sia i Commissari, ignorano che le attività mercatali vengono svolte dagli stessi ambulanti, spalmate su tutti i giorni della settimana, per cui l’ambulante che si vede negato il diritto al mercato del “Venerdì”, non può “sostituire” la giornata del venerdì con una qualunque altra della settimana”.

“Vietare pertanto lo svolgimento dell’attività mercatale nella giornata prevista del venerdì, significa produrre un grave danno economico agli ambulanti, costretti a rinunciare ad un giorno di lavoro produttivo, senza poterlo in alcun modo sostituire”.

“Bisogna rimarcare che è la seconda volta nell’arco del corrente mese di settembre che a Foggia viene vietato, lo svolgimento del mercato; lo stesso era avvenuto il 3 settembre scorso allorquando si svolsero, sempre presso la “Città del Cinema”, le prove selettive di ammissione ai corsi di laurea in Medicina. Il timore degli operatori del settore, rappresentati da “Federcommercio” Imprese Artigiane Puglia, è allora quello che questa sia una situazione destinata a ripetersi tutte le volte che un soggetto (come l’Università di Foggia) individui, per propria esclusiva utilità organizzativa, nella “Città del Cinema” di via Miranda, il luogo dove svolgere le “sue” attività, a scapito ed incurante della categoria produttiva degli ambulanti, che vanta il diritto, nella giornata del venerdì, all’utilizzo dell’area mercatale”.

“La ‘Federcommercio’ invita pertanto la Commissione Straordinaria Prefettizia, che oggi di fatto svolge l’attività “politica” di amministrazione cittadina a Foggia, al rispetto degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nelle questioni che va ad affrontare; in particolare, in questa fattispecie, al rispetto della categoria produttiva degli ambulanti che non può essere oggetto di sacrificio a vantaggio delle richieste portate avanti da altri soggetti istituzionali”, conclude la nota dei rappresentanti di categoria.