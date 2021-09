“Ti brucio con l’olio, gay”, la denuncia di Cosmo e Massimo a Fanpage

Manfredonia (Foggia), 23/0972021 – (Fanpage) Entrambi sono dipendenti di un bar, lavorano in due locali diversi, in orari anch’essi diversi. Il rogo della macchina, oltre a essere un danno economico, gli ha procurato un forte disagio: “Lavoriamo a 15 km da casa e adesso siamo a piedi. Abbiamo chiesto aiuto, ma ci hanno detto di comprare una bici”.

Massimo a gennaio ha perso l’occhio sinistro e non potrebbe mai mettersi in sella a un mezzo del genere in piena notte, tornando dal lavoro. Adesso, con i soldi ricavati dagli stipendi dovranno ricomprare un’altra auto e rischiano lo sfratto perché non potranno pagare gli affitti. Domani pagheranno la prima rata dell’automobile bruciata, che avevano acquistato solo un mese fa e dovranno rimandare il matrimonio previsto il 9 dicembre prossimo.

Non si scoraggiano i due e Massimo dichiara: “Neanche questo gesto ci fermerà, camminiamo a testa alta”. Non è un mondo ancora del tutto pronto ad accettare le coppie omosessuali, raccontano a Fanpage.it, altrimenti avrebbero già trovato un datore di lavoro disposto ad assumerli nello stesso locale. Invece: “Siamo gay, quindi non ci vogliono nello stesso ambiente lavorativo”. Imbarazzo è quello che si percepisce dal racconto della coppia. L’imbarazzo non nel raccontare la loro storia, ma nel sapere che ad oggi ancora esistano situazioni così discriminanti e persone che vivono ogni giorno nella paura: “Potremmo lasciare Manfredonia per qualche giorno, ma il pensiero fisso è: quale sarà la prossima mossa di chi ci odia? Ci meritiamo un futuro diverso”. (fanpage)