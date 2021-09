Treno-Tram di Manfredonia, il consigliere Gatta fa chiarezza

Manfredonia (Foggia), 23(09/2021 – (ferrovie.info) “Finalmente ho ricevuto la risposta ufficiale della Giunta regionale alla mia interrogazione sull’importante infrastruttura. L’assessore ha affermato che non ci sarà la dismissione paventata della linea ferroviaria, ma una sospensione del servizio. Ciò in attesa delle decisioni del governo nazionale sulla tecnologia utilizzata e fino a quando non saranno maturi i tempi per ridurre il numero delle corse automobilistiche sulla stessa tratta.

Ovviamente, mi riservo di interessare la delegazione parlamentare di Forza Italia per avere lumi in merito su ciò che riguarda l’orientamento del governo e continuerò a vigilare con la massima attenzione, per evitare l’ennesima presa in giro del governo regionale a danno della nostra Comunità”. (ferrovie.info)