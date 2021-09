Tutto pronto per il rally “Porta del Gargano”

Manfredonia (Foggia), 23/09/2021 -Il weekend caldo del 16 e 17 ottobre è ormai alle porte e la macchina organizzativa dell’undicesima edizione del Rally Porta del Gargano, affidata all’Asd Piloti Sipontini, è in piena attività. Le iscrizioni sono già aperte e si prevedono equipaggi provenienti da tutto lo Stivale per questa corsa tra gli ulivi, le pinete e le faggete del Gargano, con il mare di Vieste e Peschici a fare da incantevole cornice ad un percorso degno di palcoscenici internazionali. La presentazione ufficiale del Rally è prevista per martedì 12 ottobre alle 10.30 a Foggia, nella Sala della Ruota di Palazzo Dogana.

IL PROGRAMMA Il “Porta del Gargano” prevede due prove speciali da ripetere tre volte. Si parte sabato 16 con lo shakedown a Peschici, mentre la prima macchina partirà dall’incantevole Marina Piccola di Vieste alle 18.30 per affrontare la prima prova speciale peschiciana, la “Vecchio Telegrafo”, che avrà il via alle 19.35 per poi far rientro nella città di Pizzomunno e Cristalda.

Domenica mattina si parte da Vieste alle 7.30 per la seconda prova speciale “Vecchio Telegrafo” alle 9.05. La corsa torna nel territorio viestano con la prova di “Monte Sacro” alle 9.59. Le auto si sposteranno a Vieste, nel piazzale del Lungomare Europa per il riordino e il parco assistenza. Alle 13.04 il primo equipaggio ripartirà per la quarta prova speciale “Vecchio Telegrafo” e per la quinta a “Monte Sacro” alle 13.58. Poi è previsto il rientro al parco assistenza e l’ultima prova speciale alle 16.21, prima dell’arrivo a Vieste, a Marina Piccola: la prima auto a giungere al traguardo è prevista alle 17.30.

PREMIAZIONI Oltre alla premiazione del vincitore del Rally Porta del Gargano, quest’anno è prevista una novità, il primo Trofeo Città di Vieste, che sarà assegnato da una giuria esterna alla macchina con la litografia più bella. Il premio Fair Play, invece, sarò offerto da Ennio Nocera, mitico pilota della Lancia Flaminia. Fonte Facebook: Asd Piloti Sipontini- Rally “Porta del Gargano”.

