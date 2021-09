Vieste, estinti due incendi nella notte grazie alla Protezione Civile (FOTO)

Vieste (Foggia), 23/09/2021 – Due incendi si sono sviluppati nella notte del 22 settembre a Vieste. Uno si è sviluppato sul lungomare Cristoforo Colombo (ex Cirio) sul posto 3 squadre della protezione civile Pegaso Vieste, carabinieri, Guardie ecologiche volontarie e polizia locale. Un altro incendio si è svuiluppato presso un’abitazione in via sant’Eufemia. Sul posto 3 squadre della protezione civile Pegaso Vieste e Carabinieri.