Gino Lisa, Vasile: “Protezione Civile resta fondamentale nell’aeroporto”

Statoquotidiano.it, Foggia, 23 settembre 2022 – “La Regione Puglia ha impiegato una determinazione incredibile, è stata straordinaria. C’è stata una forte energia, una spinta dal territorio che abbiamo sentito tutti, come un dovere necessario sia per la comunità foggiana che per la società Aeroporti di Puglia”.

Esordisce così il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, nel giorno del primo volo Lumiwings dell’Aeroporto Gino Lisa di Foggia.

“Noi crediamo molto in questo stabilimento industriale. Inizia un lavoro di progressione e di avanzamento nel tempo che non ci serve solo a far decollare gli aerei da Foggia, ma a fare in questa infrastruttura un insieme di tante cose”, aggiunge Vasile.

“Il progetto della Protezione Civile rimane comunque alla base e a fondamento di questa infrastruttura, è un elemento che arricchisce. Dal 30 in poi avremo anche una piccola ristorazione, autonoleggi e parcheggi. Cominceremo a mettere le mani su 21 ettari del ‘Villaggio Azzurro’ del quale noi abbiamo un progetto veramente molto ambizioso”, conclude il Presidente Vasile.

