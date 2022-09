Manfredonia, Piemontese incontra i lavoratori Sisecam e Mercato Ittico

MANFREDONIA (FOGGIA), 23/09/2022 – “Oggi il lavoro manuale, oltre che di abilità e destrezza, è fatto anche di creatività e capacità decisionali. I lavoratori della Sisecam Flat Glass South Italy sono un esempio da questo punto di vista. Otto anni fa, quando l’ex datore di lavoro, Giorgio Sangalli delle omonime vetrerie che erano leader in Italia, si dissolse tra debiti e faide familiari, i lavoratori dello stabilimento di Manfredonia – Monte Sant’Angelo arrivarono a difendere gli impianti mantenendoli attivi da soli. Sostenendoli e legandoci a quella caparbia difesa del lavoro e di un futuro industriale finalmente pulito, riuscimmo – noi della Regione Puglia mettendoci 8 milioni di euro, i lavoratori tenendo viva la “loro” fabbrica del vetro, il gruppo turco Sisecam moltiplicando fino a 33 milioni i suoi investimenti – a salvare il posto di lavoro di 160 persone. Perciò sono venuti a salutarci davanti alla loro fabbrica. , riuscimmo – noi della Regione Puglia mettendoci 8 milioni di euro, i lavoratori tenendo viva la “loro” fabbrica del vetro, il gruppo turco Sisecam moltiplicando fino a 33 milioni i suoi investimenti – a salvare il posto di lavoro di 160 persone. Perciò sono venuti a salutarci davanti alla loro fabbrica.

Come ci hanno salutato i lavoratori del Mercato Ittico di Manfredonia. Sanno che, solo quattro mesi fa, fummo vicini alle imprese della pesca con un contributo straordinario di 3 milioni di euro, per fronteggiare la grave crisi economica che le aveva colpite con gli elevati aumenti del gasolio. Oggi sappiamo che, per chi lavora, serve un mese di stipendio in più. Perché, se aumenta il costo della vita mangiandosi l’equivalente di un mese di stipendio, bisogna intervenire subito restituendo agli italiani quel mese di stipendio perso.

Come? Tagliando i contributi fino a 1.000 euro per aumentare le buste paga e aiutare le imprese ad assumere. Ma il lavoro – fin dal primo lavoro – deve avere sempre tutele e retribuzioni eque: per questo vogliamo investire sul contratto di apprendistato, che coniuga flessibilità e garanzie”.

Lo riporta il vice presidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.