Camionista schiacciato da carrello nel porto di Bari: è grave

BARI – Un camionista italiano di 55 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sera nell’area commerciale del porto di Bari. Secondo quanto si apprende, l’uomo pare stesse controllando il suo mezzo quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia marittima, il carrello del tir lo ha travolto, schiacciandolo.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 che lo ha soccorso, stabilizzato dopo un arresto cardiaco e trasportato in codice rosso per i politraumi riportati al Policlinico di Bari, dove è ricoverato in prognosi riservata. Nessun altro mezzo risulta coinvolto nell’incidente avvenuto intorno alle 18:20. Indagini sono in corso da parte della Polmare a cui l’autorità portuale ha sporto denuncia. Lo riporta l’agenzia Ansa.