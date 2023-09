“Abbiamo completato questa mattina la consegna delle liste dei candidati del centrodestra alle Elezioni Comunali 2023 di Foggia. Alla mia candidatura sono collegate cinque liste:

“Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “Prima Foggia”, “Liberali e Riformisti-nPsi” e la civica “Di Mauro Sindaco-Noi Moderati per Foggia”.

Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra Raffaele Di Mauro.

“Assieme ai responsabili territoriali dei partiti, abbiamo scelto con cura i candidati, affiancando a nomi di consolidata competenza ed esperienza, giovani rappresentanti di vari settori della società civile che vantano importanti profili formativi e lavorativi oltre ad compiuto già apprezzabili percorsi nel mondo delle associazioni e, in alcuni casi, delle organizzazioni politiche.

Il cambiamento non si proclama, si attua. Si inizia sempre con una scelta, coraggiosa, che ai più può sembrare folle, sconveniente ma che alla lunga, poi, porta i suoi frutti. In tanti mi guardano straniti per questa scelta: a loro chiedo solo di non guardare il terreno davanti ai propri piedi ma di alzare lo sguardo verso la luna perché solo se iniziamo a pensare in una maniera nuova potremo realizzare un posto nuovo. Questo deve essere il momento della “metanoia” foggiana, dell’inversione totale del modo di pensare. Il cittadino di Foggia deve poter uscire al mattino e realizzare di vivere in una città bella”.

“Convincersi del fatto che il nostro contesto sia migliorabile anche grazie al suo impegno. Non è qualcosa che dipende solo dalla politica, ma deve esprimersi attraverso la politica.

E la politica deve dimostrare di voler cambiare il suo modo di pensare, perché solo così potrà cambiare la realtà che si propone di governare. Noi questo cambiamento lo vogliamo attuare davvero, altri lo proclamano ruotando le bocce perché alla fine restino ferme al loro posto. Il messaggio che vogliamo dare ai cittadini è solo all’inizio”.

“Ora apriamo la campagna elettorale, la campagna del rinnovamento, una campagna senza fronzoli, senza pettegolezzi, senza urla, ma con proposte, equilibrio, fermezza nelle nostre idee, per far tornare Foggia alla normalità e, perché no, alla grandezza che merita. Finora abbiamo ascoltato i cittadini e le rappresentanze della comunità foggiana, ora racconteremo ai cittadini i nostri progetti per migliorare la Foggia del presente e costruire la Foggia del futuro”.

A seguire, l’elenco dei candidati divisi per lista.

FRATELLI D’ITALIA

Maurizio Accettulli Claudio Amorese Saverio Aprile Daria Cascarano Saverio Catalano Valentina Cerisano Davide Colucci Mariagrazia Console Maria Cristina de Gregorio Salvatore de Martino Giovanni detto Gianni Di Lauro Francesca Di Noce Alessandro Fino Ciccarelli Savino Franzi Mario Giampietro Alessandro Antonio Grampastore Elettra Luisa Grassi Fabrizio Laccetti Vittoria Larocca Anna Lops Valeria Marino Luigi Miccoli Letizia Morelli Antonio Narciso Alessia Nucci Giovanni Perdonò Giuseppe Pertosa Giovanna Pinto Michele Schinco Concetta Soragnese Mirra Ventura Valerio Antonio Vinelli

FORZA ITALIA

Alfonso Buono Soccorsa Chiarappa Valentina De Cesare Antonio Pio De Ninno Pietro Di Biase Giuseppina Di Brisco Antonia Dota Luigi Fusco Debora Gitto Giorgia Graziani Alessia Mariapia Inneo Francesco Paolo La Torre Michele Pio Lombardi Emanuele Martino Maria Morelli Pietro Pepe Raffaele Pepe Pasquale Rignanese Michele Russo Raffaele Sarcina Giuseppina detta Giusy Sciarappa Massimo Sireno Angelo Carmelo Luigi Stefania Giuseppe Marco Trombetta Adriana Vallario Antonio Veneziano Domenico Verile Stefania Vurchio

PRIMA FOGGIA

Giovanni Egidio Antonazzo Michele Cannone Lucia Teresa detta Luciana Capone Alfonso Carella Barbara Cassanelli Silvano Contini Vincenza detta Enza D’Aloia Rossana De Leo Michele Di Cicco Manuel detto Fiore D’Innocenzio Fiore Daniela Di Michele Pasquale Lelio Di Padova Michele Farina Pietro Lacalamita Vincenzo Marzullo Serena Mazzardo Maria Lucia Melito Filippo Ninfadoro Amato Franco Nunziante Giacomo Palumbo Roberto Panaro Antonietta Pettinicchio Umberto Porrelli Guglielma detta Nina Scardi Vincenzo Scopece Antonio Sinigaglia Fabio Antonio Spadaccino Lucia Speranza Egle Taggio Maria Antonietta Valletta Antonio Vigiano Giovanni detto Gianni Zazzera

LIBERALI e RIFORMISTI – nPSI

Daniele Baldassarre

Leonardo Bruno

Lucia Caracozzo

Ivana Casella

Maria Alessia Colacicco

Fabio Croce

Francesco Paolo D’Ambrosio

Attilio Fabio De Benedittis

Nicola Maria d’Ecclesia

Cristian Diaferia

Michele Dilillo

Gianni Falcone

Francesco Favulli

Anna Fiore

Antonio Forcelli

Angelo Fragassi

Angelo Gabriele

Anna Rita Guadagno

Antonio La Daga

Giuseppe Lo Muzio

Domenico detto Mimmo Longo

Matteo Mendolicchio

Giorgia Monte

Ciro Palmieri

Daniele Pavone

Rosa Petrone

Paolo Russo

Rosa detta Rosella Russo

Giuseppina Scarpiello

Maria Squarcella

Elvira Villani

DI MAURO SINDACO-NOI MODERATI PER FOGGIA

Simone Arcidiacono Annaseline Battiante Marianna Caggiano Rosa Caso Gaetano Dario D’Alessandro Nazzareno Dalessandro Lucia De Filippo Sara De Lillo Nicola Di Battista Marcello detto Oreste Di Giuseppe Gennaro Di Matteo Andrea di Napoli Teresa Fascia Nicola Fortarezza Mirko Graziano Giovanni Impagliatelli Francesca Pia La Sala Raffaele Antonio Lorusso Michele Maruotti Maria Grazia Marzo Assunta Pascucci Marco Pellegrino Elvira Prencipe Michele Quatraro Marianna Ramunno Francesco Russo Giovanni Sardella Lorenzo Scillitani Carmela Tancredi Paola Telese Marcello Maria Giuseppe Ventura Natale Vescera

Con preghiera di pubblicazione.

Cordiali saluti.