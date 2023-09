Comunali Foggia, il M5s nella squadra del “campo largo”. Ecco i nomi

Foggia, 23 settembre 2023. Nel 2019 il M5s si presentò con lista unica, la propria, e candidato sindaco Giovanni Quarato ottenendo il 15% dei consensi e tre consiglieri comunali.

A quattro anni di distanza i 32 consiglieri, di cui di seguito pubblichiamo l’elenco, corrono nella coalizione cosiddetta “campo largo”, una vera e propria armata con molti voti potenziali intorno alla candidata sindaco Maria Aida Episcopo.

Il loro claim è “Una mossa per Foggia”.

Torna, com’era prevedibile, Giovanni Quarato, che non ha mai smesso di organizzare incontri con la base nel periodo di commissariamento. Ha declinato l’invito, per un incarico nel M5s cui aspira, Giuseppe Fatigato, già portavoce all’opposizione di Landella.

Hanno scelto i pentastellati Lucia Aprile e Francesco Strippoli, i fondatori del comitato “La Società Civile” in coppia nei “santini” elettorali e nelle iniziative da campagna elettorale. Un ritorno per Mario Dal Maso, impiegato di banca, ultima corsa per lui quella alle regionali del 2020. In elenco Giorgio Cislaghi, sempre molto versato nelle problematiche cittadine, fra i profili più noti dei social, Stefano Santangelo, titolare del Covo del Nerd.

Ecco i nomi

1 Emanuele Ambrosino

2 Paola Antonazzo

3 Lucia Aprile

4 Lorella Balestrucci

5 Alessandro Bruno

6 Francesca Campagna

7 Roberto Capobianco

8 Filippo Cascioli

9 Giorgio Cislaghi

10 Francesco Citro

11 Michele Cocco

12 Mario Dal Maso

13 Valeria D’Antonio

14 Giuseppe De Lillo

15 Valentina Di Francesco

16 Nicola Formica

17 Francesca Laratro

18 Antonio Lo Conte

19 Gaetano Lorusso

20 Luca Martucci

21 Francesca Melissano

22 Simona Mendolicchio

23 Giovanni Quarato

24 Pietro Rendine

25 Francesco Salemme

26 Stefano Santangelo

27 Francesco Scuccimarra

28 Francesco Strippoli

29 Antonella Zoppo

30 Federica Fusco

31 Antonio Lauda

32 Franco Furore