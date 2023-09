Comunali Foggia, la lista “Tempi nuovi” che può sfidare Pd e M5s

Foggia, 23 settembre 2023. Unisce diverse anime politiche la lista “Tempi nuovi per Foggia” che ha presentato stamattina gli elenchi per le prossime elezioni politiche.

Include renziani, calendiani, socialisti, popolari, a formarla anche Sergio Clemente, consigliere regionale di “Azione” e di provenienza centrista, già consigliere comunale plurivotato.

E’ Clemente, appunto, non candidato, uno dei propulsori della lista stessa che tiene conto anche delle preferenze sempre da lui ottenute su Foggia più il bagaglio elettorale dei singoli, voto più, voto meno.

Fra i nomi già conosciuti quello del socialista Pino Lonigro, già più volte consigliere regionale e comunale, Saverio Cassitti, anche lui fra i banchi del consiglio comunale per alcune consiliature, Paolo Frattulino, parente di Nando, già amministratore del Comune foggiano, Lorenzo Frattarolo, coordinatore regionale di Italia Viva, Antonello Di Paola.

La lista è stata giudicata “molto forte” dagli esperti della materia che non si cimenteranno, tuttavia, in questa competizione elettorale, forse terza dopo il Pd e il M5s, dentro uno schieramento elettorale che ha sottratto tutto ciò che era possibile alle altre formazioni e si presenta quasi come “imbattibile”.