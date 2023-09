Comunali Foggia, Udc non presenta la lista, Cassano: “No di Di Mauro”

Foggia, 23 setembre 2023. L’Udc di Foggia, alla fine, non correrà per le prossime comunali.

“Il candidato sindaco Raffaele Di Mauro ha rifiutato la nostra lista, noi faremo votare il centrodestra ma abbiamo deciso così perché non è che ci facciamo dettare i nomi da altri se riteniamo che la nostra lista sia pulita”.

È il senatore Massimo Cassano a riferire delle ultime vicissitudini foggiane del partito senza entrare nella questione dei nomi che Di Mauro non ha condiviso:

“Non entro nel merito, se parliamo di nomi ‘discutibili’ ci sono da tutte le parti, Foggia in questo momento è una polveriera, noi siamo nel centrodestra e con Di Mauro, chiaro che nelle urne del singolo nessuno può entrare”.

Le polemiche su eventuale avvicinamento alla lista dello scudocrociato da parte dell’ex sindaco Franco Landella, poi smentita da lui stesso in una replica sulla stampa, e delle persone al lui strettamente vicine, hanno scatenato un putiferio per cui, evidentemente, qualcuno avrà pensato che è meglio stare fermi in questa tornata elettorale.

E i contattti che ci sarebbero stati con il Campo Largo del centrosinistra?

Non ne abbiamo riscontri ma è acclarato che, a proposito di saldatura con l’area di centro, si asssiste al ritorno della formazione “Foggia Popolare”, che fa riferimento all’assessore regionale Gianni Stea e che ebbe i suoi rappresentanti nell’ultimo consiglio comunale. Presentano una lista per le comunali come “Noi Popolari”, punto di riferimentoo Leo Magrone, consigliere comunale di Bari.

Paola Lucino, 23 settembre 2023