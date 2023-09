FI Manfredonia: “Inizia la stagione dei ricatti per racimolare voti in aula”

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Con il ritiro delle sue dimissioni, il sindaco ha deciso di continuare a governare (?) la Città. Lo ha fatto dopo essersi dimesso a causa del sensibile assottigliamento dei suoi numeri in Consiglio comunale, per cui oggi la sua maggioranza ha solo un numero in più (il suo!) rispetto alla minoranza.

Si apre, quindi, la stagione dei ricatti, delle pressioni, dei condizionamenti a cui Rotice cercherà di sottrarsi solo ricorrendo alla sua capacità di “fare spesa” tra i banchi della minoranza, cercando di ingrossare la sua traballante compagine.

Si preannuncia un periodo nero per Manfredonia, che merita certamente di più di quanto sino ad oggi abbia avuto. Non faremo mancare la nostra voce e il nostro impegno perché i cittadini ottengano le risposte che sino ad oggi sono mancate a causa di una visione miope e autoritaria di un sindaco che, ogni giorno che passa, mostra la sua inadeguatezza”. Lo riporta una nota di Forza Italia – Circolo di Manfredonia.