Finto suicida, ritrovato da Chi l’ha visto: cosa si dice in paese

RAVENNA – Fa ancora discutere, soprattutto nel suo paesino d’origine (a Lugo di Romagna), il ‘ritrovamento’ del signor Adamo, che aveva fatto credere di essere morto suicida e invece è stato ritrovato a Patrasso: ‘Chi l’ha visto‘ ha svelato la verità. “Noi pensavamo che lei fosse morto, che qualcuno le avesse rubato i documenti” ha detto l’inviato della trasmissione, trovando Adamo in un locale.

Scomparso per 10 anni, viene trovato proprio dai giornalisti della trasmissione.

“Voi non mi avete trovato, andate via e la cosa finisce qua”, dice poi all’inviato, probabilmente credendo di non essere registrato. “Non è umano” dice l’ex moglie, Raffaella, in trasmissione “non è un uomo, non è un padre, non ci sono parole per descrivere…”. Il caso è stato ripreso da tutti i quotidiani, che oggi riportano anche le reazioni nella cittadina: secondo Repubblica in tanti sapevano già che l’uomo si trovava in Grecia, ben prima del blitz di ‘Chi l’ha visto’, e forse anche la donna stessa. Lo riporta l’agenzia LaPresse.