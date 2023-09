Foggia, 23 settembre 2023. Si conclude con un concerto e con l’inaugurazione della facciata storica del 1872 il periodo di festeggiamenti per i 150 anni dell’Istituto Altamura-Da Vinci di Foggia.

“Scuola per arti meccaniche e fabbrili”, si legge sulla facciata dell’ingresso storico oggi nel cortile dell’istituto.

Leggi anche: L’Altamura-Da Vinci di Foggia celebra i suoi 150 anni di storia

Sono cominciate lo scorso autunno le celebrazioni, è stato pubblicato e presentato un libro che ne racchiude la storia e una serie di eventi hanno accompagnato l’anniversario.

L’evento musicale che chiude questa fase si svolgerà venerdì 6 ottobre presso l’aula magna della Facoltà di Economia.

L’orchestra di fiati “Apulia” diretta da maestro Antonello Ciccone si esibirà nei brani più belli della tradizione musicale con autori come degli autori Verdi, Puccini, Rossini, Morricone.

L’ingresso è gratuito e si accede per invito che potrà essere ritirato presso la sede dell’istituto Altamura- Da Vinci in via Rotundi. La direzione artistica dell’evento è stata affidata al maestro Luciano Natale.