Grandine nel Foggiano: pomodori, ulivi, meloni e uva andati distrutti

FOGGIA – Riceviamo e pubblichiamo una nota della minoranza “Viva Rignano Viva“, che annuncia danni ingenti per l’agricoltura dopo l’ultima grandinata di oggi. “Distrutti in poche ore di pioggia e grandine interi campi. In fumo olive, pomodori, meloni, uva. Senza contare gli allagamenti, le auto e i mezzi agricoli” – si legge nella nota della Lista capeggiata da Emanuele Di Fiore e Giosuè Del Vecchio.

“La Pubblica Amministrazione e il sindaco Luigi Di Fiore devo immediatamente intervenire per verificare le perdite e chiedere lo stato di calamità naturale. L’agricoltura rignanese e gli agricoltori rignanesi, assieme a braccianti e lavoratori del commercio agricolo, sono da tempo alla stremo” – continuano da Viva Rignano Viva. “Dopo la siccità e la carenza cronica di acqua ora si aggiunge l’ennesimo maltempo. Qui o si fa qualcosa o si chiude, tutti!” – concludono dalla minoranza. Lo riporta rignanonews.com.