Manfredonia, convocazione Consiglio Comunale: ecco l’ordine del giorno

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli artt. 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento C.C., il Consiglio Comunale è riunito in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per giovedì 28 settembre 2023 alle ore 09:00, ed in seconda convocazione il giorno venerdì 29 settembre 2023 alle ore 09:30, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO COMUNICAZIONI DEL SINDACO PROPOSTA N. 41 DEL 24/05/2023 – Nomina Commissione per la formazione degli albi dei giudici popolari per la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello. PROPOSTA N. 53 DEL 05/07/2023 – Art. 194, comma 1, lettera a) D. Lvo 267/2000 – Riconoscimento legittimità e finanziamento debito fuori bilancio pignoramento presso terzi – Ditta O.S.S. Sanitas Soc. Coop. Sociale. PROPOSTA N. 63 DEL 04/08/2023 – Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, art. n. 194, 1 comma, lett. a) del D.lgs. del 18/08/2000, n. 267, Alma Costruzioni s.r.l., Ordinanza di assegnazione R.G.E. n. 780/2021 del Tribunale di Foggia. PROPOSTA N. 64 DEL 11/08/2023 – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP), Periodo 2024-2026 (art. 170, comma 1, D.lgs. N. 267/2000). PROPOSTA N. 67 DEL 13/09/2023 – Approvazione del Bilancio consolidato per l’esercizio 2022 – Art. 11-bis, D.lgs. N. 118/2011. MOZIONE “Emergenza abitativa nel territorio comunale nonché di contrarietà alla sospensione del fondo di sostegno all’affitto e per morosità incolpevole di cui alla legge di bilancio 2023” (Consigliere Ciuffreda Massimo presentatore + altri, acquisita al prot. comunale n. 35975 del 27/07/2023). Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte”. Lo riporta la Presidente del Consiglio Comunale Giovanna Titta.