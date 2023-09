Manfredonia ostaggio della inciviltà dilagante: “Di notte, Formula Uno e MotoGp in città”

Manfredonia – Giusto qualche giorno fa, avevo evidenziato pubblicamente sul mio profilo Facebook personale, un orribile malvezzo, diffuso, purtroppo, da molto tempo nella città, quello del rilevante inquinamento acustico nelle ore notturne, associato a molteplici violazioni al codice della strada ma soprattutto alle regole elementari di civile convivenza.

In quel post, evidenziavo che, puntualmente, ogni giorno, soprattutto nelle ore notturne, dalle ore 22 sino alle ore 3 della notte, quando le strade sono sgombre del traffico cittadino, vi sono alcuni elementi o soggetti con evidenti limiti mentali che, evidentemente, scambiano le carreggiate delle principali vie della città, caratterizzate da lunghi rettilinei, come piste dei circuiti di formula uno, sui quali esprimere la loro lucida follia automobilistica.

L’esempio non è assolutamente fuori luogo.

In viale Beccarini, via Dante Alighieri, via Gargano, via Barletta e via della Croce, via G. Di Vittorio, puntualmente ogni giorno, ci sono pseudo motociclisti o automobilisti, direi trogloditi, che spingono le loro moto a raggiungere velocità vertiginose e pericolose per la pubblica incolumità, diffondendo, rumori fortemente molesti e disturbanti, grazie alle marmitte illegali delle loro moto, private illegalmente dei filtri anti rumore. Per effetto della loro prepotente inciviltà, vibrano muri e vetri delle abitazioni e ci si sveglia di sobbalzo, come se si avesse avuto un brutto incubo.

A questo categoria di trogloditi, c’è poi anche quella amante delle derapate in sella al proprio Yamaha TMAX per tutto il tratto del rettilineo, a botta di acceleratore, come sono soliti dire.

Merita un approfondimento psichiatrico, unitamente alle precedenti categorie di soggetti, una ulteriore categoria di trogloditi, quella che monta all’interno della propria autovettura, impianti sonori amplificati per l’ascolto della musica che erogano migliaia di watt di potenza.

La sordità è assicurata nel giro di qualche anno. Questa categoria di soggetti,

transita, per ore nelle vie della città, soprattutto nelle ore notturne, facendo vibrare muri e vetri delle abitazioni, arrecando disturbi alla quiete pubblica e perpetrando, conseguentemente, reati penali impunemente.

Da ultimo, da qualche tempo, quello che un tempo era la classica serenata che veniva esibita e cantata da cantori alla presenza del futuro sposo, il giorno prima delle nozze, caratterizzata da sobrietà e con la sola voce e strumenti, quali chitarra e mandolino, oggi, purtroppo, si è trasformata, prepotentemente, in un paio di ore di discoteca a cielo aperto con tanto di Dj ed impianti di amplificazione da discoteca che erogano migliaia di watt violando la emissione massima di decibel.

Per carità nessuno vuole abolire le serenate, ma che avvengano nel rispetto del diritto altrui di non sentir tremare i muri della propria abitazione per ore.

Spesso, queste esibizioni, sono completate dai fuochi di artificio, anche essi non autorizzati.

Per la cronaca, ultimo episodio che mi è stato riferito telefonicamente, ieri sera nei pressi di un supermercato del centro, con la musica sparata a palla per qualche ora e con tanto di ironia finale del Dj che prima di staccare la musica avrebbe detto ironicamente: “Ringraziamo tutti quelli che hanno chiamato le forze dell’ordine ma noi siamo andati avanti lo stesso“.

Le soluzioni per arginare questo fenomeno maledettamente dilagante? Intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine.

Questi soggetti, in verità, non ne sono tanti, sono conosciuti, quindi, andrebbero identificati, richiamati e messi in condizione di non nuocere ulteriormente alla quiete pubblica notturna. C’è gente ammalata, anziani con gravi patologie, che non deve più subire queste angherie notturne.

Altra soluzione è porre delle bande rallenta traffico sul manto stradale in modo da evitare agli incivili motociclisti o automobilisti, di spingere le proprie moto o auto, con accelerazioni spropositate, oltre il limite di 50km orari. Poi ci sarebbe la soluzione della video sorveglianza, allo stato difficilmente percorribile ma che potrebbe limitare al minino questa dilagante inciviltà

Questo malvezzo, è purtroppo molto diffuso, difatti, tanti sono stati i commenti a sostegno del post, nei quali, ognuno ha denunciato episodi similari.

È giunto il momento, non più procrastinabile di porre un argine a questo problema, con l’affermazione dei principi cardine su cui dovrebbe fondarsi una società civile: rispetto altrui e rispetto della legge. La città sta rischiando di diventare un “Far west”, quindi, è necessario porre immediatamente un argine con gli strumenti opportuni.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 23 settembre 2023