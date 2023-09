Muore a 27 anni la centrocampista dello Sheffield United Maddy Cusack

ROMA – Il calcio femminile inglese è in lutto per la scomparsa di Maddy Cusack, centrocampista dello Sheffield United, morta a 27 anni per motivi che non sono stati ancora resi noti. A comunicare la notizia è stato il club, che milita in Championship femminile, la serie B inglese. Che si è detto «devastato» e chiede «un periodo di privacy». Per la 27enne era la quinta stagione con lo Sheffield United, dopo aver firmato un nuovo contratto a luglio. Nella scorsa stagione aveva raggiunto la sua 100esima presenza col club (era la giocatrice con più presenze in rosa). Inoltre, era diventata anche responsabile marketing della società.

«Questa è una notizia straziante per tutti. Maddy aveva la posizione unica di far parte di numerosi team dello Sheffield United ed era popolare tra tutti coloro con cui entrava in contatto. La sua personalità e professionalità l’hanno resa un onore per la sua famiglia: ci mancherà molto», le parole strazianti di Stephen Bettis, a.d. del club. Anche il fratello della 27enne, Richard, ha voluto ricordarla sui social: «La mia bellissima sorella. Che tu possa riposare in pace, Maddy». Distrutte dal dolore le compagne di squadra: «Maddy, non sarò mai in grado di comprendere cosa sia successo – ha detto Hollie Barker –.

Ho avuto il privilegio di condividere tutto con te: il campo, la tua amicizia, la pista da ballo e, soprattutto, i ricordi. Un giorno guarderò indietro e li rivivrò, amica mia, lo prometto. Mi mancherai così tanto». Così, invece, la baronessa Sue Campbell, direttrice del calcio femminile della FA: «A nome della FA, delle Leonesse, della Women’s Super League e del Women’s Championship, i nostri pensieri e le più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Maddy, agli amici, ai compagni di squadra e a tutti allo Sheffield United.

Maddy ha rappresentato anche l’Inghilterra a livello giovanile e le renderemo omaggio al momento opportuno. Siamo in contatto con il club e continueremo a offrire loro il nostro pieno supporto durante questo momento incredibilmente triste». Lo riporta corriere.it.