Nubifragio sul Gargano, 600 famiglie senza elettricità

SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – Nubifragi e raffiche di vento stanno provocando disagi ai residenti nella provincia di Foggia. A San Nicandro Garganico circa 600 famiglie sono rimaste senza energia elettrica poiché si è allagata una centrale dell’Enel. Sulla zona si sono registrate precipitazioni fino a 20 millimetri in circa 10 minuti. Il primo cittadino Matteo Vocale ha assicurato che “sarà inviato un gruppo di continuità”.

“Un violento nubifragio, con forti raffiche di vento e precipitazioni fino a 20 mm in circa 10 minuti (cioè 2 litri al minuto per ogni metro quadro), ha interessato il territorio interno di San Nicandro Garganico” spiega sui social il Sindaco Vocale.

“Molte zone, non solo quelle note, sono state interessate da allagamenti e si sperimentano disagi. Si registrano danni anche in agricoltura per una forte grandinata. In particolare, si è allargata una centrale ENEL in zona Stazione e circa 600 utenze sono senza energia. Ho appena sentito i vertici dell’ENEL che manderanno un gruppo di continuità.