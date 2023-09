Trinitapoli dice basta, organizzata una manifestazione in piazza

Tanti sono i temi da affrontare a Trinitapoli, per questo alcuni cittadini logorati dalle disattenzioni nei confronti dell’ambiente, della vivibilità cittadina e del territorio, si autoconvocano in assemblea popolare presieduta ed organizzata dal Comitato di Quartiere guidato da Geremia Buonarota ex assessore, sindacalista e responsabile della C.S.A.

La manifestazione è prevista per sabato 23 settembre alle ore 18 presso la sede del Comitato in Corso Trinità,15.

“Una manifestazione -spiega Geremia Buonarota– in autoconvocazione di cittadini stanchi per il perdurare di situazioni che non vengono risolte, ci sono gravi situazioni ambientali, viabilità, di lavori non controllati, immondizia accumulata in periferia.

Il tutto lo facciamo -continua Buonarota- per collaborare in modo pacifico e sereno con i Commissari del nostro Comune, affinché mettano in moto la macchina amministrativa per risolvere queste problematiche che attanagliano il nostro territorio.

Per questo, sono fiducioso della presenza di tanti cittadini che metteranno la propria faccia per una giusta causa”.

a cura di Michele Mininni