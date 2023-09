Trionfo della Puglia lotta al “Trofeo Coni 2023”, oro per foggiani Tenore e Romaniello

Foggia – Nel fine settimana dal 21 al 24 settembre si sta svolgendo nella Costa Jonica in Basilicata la più grande competizione sportiva multidisciplinare rivolta ai ragazzi dai 10 ai 14 anni denominata “Trofeo CONI 2023”.

La Cerimonia d’apertura si è tenuta giovedì alle ore 18 a Nova Siri Marina, in Piazza Prova d’Orchestra ed ha visto la presenza dal Presidente del CONI Giovanni Malagò che ha segnato ufficialmente l’inizio della ‘mini Olimpiade’.

Il Trofeo CONI è un appuntamento multidisciplinare che promuove la pratica sportiva tra i ragazzi attraverso la sinergia di tutto il sistema sportivo.

La finale nazionale del Trofeo CONI segna la fine di un percorso di selezione iniziato dai ragazzi con le proprie Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nelle proprie Province e Regioni ed è una occasione di crescita attraverso lo sport.

In Basilicata si sono radunati 4400 giovani partecipanti, mai così tanti nelle edizioni precedenti: 35 Federazioni Sportive Nazionali. In gara anche i ragazzi delle comunità italiane all’estero di Stati Uniti, Brasile, Canada e Venezuela. La manifestazione ha avuto l’intento di valorizzare l’attività sportiva dando risalto a quel sano agonismo che racchiude in sé la vittoria così come la sconfitta quali elementi fondamentali per la crescita individuale e sportiva. L’obiettivo della gara è stato quello di preparare i ragazzi a quelle che potranno essere le possibili sfide olimpiche future così come ha tenuto a precisare il presidente Malagò.

I ragazzi partecipanti hanno dovuto superare le fasi provinciali e regionali per poter accedere a tale competizione quindi coloro che ne hanno preso parte sono delle eccellenze sportive nelle loro discipline.

La Puglia ha conquistato così una splendida medaglia d’oro nella gara a squadre di Lotta Olimpica disciplina facente parte della FIJLKAM. I ragazzi che ne hanno preso parte sono stati guidati dal tecnico federale Louis Bucci e sono stati: Tenore Cristian (A.S.D. Artagon Foggia), Romaniello Simone Maurizio Pio (A.S.D. Artagon Foggia), Servedio Davide (Società Ginnastica Angiulli Bari), Casalino Denise (A.S.D. Athlon Corato) e Musicco Ilario (A.S.D. Athlon Corato). Nel pomeriggio di venerdi 22 settembre al Palaercole di Policoro (MT) sede delle gare di LOTTA, la compagine rappresentativa della Puglia nella gara a squadre, dopo aver eliminato agli ottavi la Sardegna, ai quarti la Campania ed in semifinale il Trentino raggiungeva la finale con la Toscana aggiudicandosi la medaglia d’oro e il primo posto sul podio.

Il Trofeo, giunto all’ottava edizione, è ormai una grande storia, un successo assoluto, esempio di un sano agonismo e rispetto delle regole, una meravigliosa manifestazione, che coinvolge atleti di tutte le regioni, una esperienza che rimarrà per sempre nel cuore di ragazzi e ragazze, atleti, accompagnatori e tecnici partecipanti.