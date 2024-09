Come i servizi di stampa 3d online hanno cambiato il mercato

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a tanti cambiamenti dovuti dall’arrivo di nuove tecnologie, che spesso hanno completamente rivoluzionato interi settori. Pensate ad esempio a quanto accaduto con la telefonia. Quelli che un tempo erano semplici telefoni portatili sono diventati dei veri e propri computer da tenere in tasca, dotati di un gran numero di funzionalità e pronti a tenerci connessi agli altri ovunque ci si trovi.

Tra le tecnologie più interessanti degli ultimi anni c’è senza alcun dubbio la stampa 3D. Questa tecnologia consente di realizzare rapidamente oggetti di ogni genere, e l’abbassamento del costo delle stampanti ha reso questi macchinari molto comuni. In più chi non ha una stampante 3D può comunque usufruire di questa tecnica cercando in rete aziende che si occupino di servizio stampa 3d, a cui spesso associano anche la possibilità di richiedere delle lavorazioni cnc online.

La stampa 3D online come ha cambiato il mercato? La risposta nelle prossime righe.

Dalle aziende ai privati

Nella nostra introduzione abbiamo già accennato alla diffusione che le stampanti 3D hanno avuto in ambito domestico. Un tempo il costo di questi dispositivi era molto alto, per questo venivano acquistate soprattutto da aziende o imprese. Nel corso degli ultimi anni, al contrario, sono molte le famiglie che hanno scelto di dotarsi di questi strumenti. Non bisogna dimenticare che le stampanti 3D permettono di produrre facilmente oggetti utili nella vita di tutti i giorni, senza il bisogno di andare ad acquistarli. Avendo a disposizione i progetti si possono costruire utensili o soprammobili, ad esempio.

Nonostante ciò non tutti hanno scelto di comprare una di queste stampanti. In tal caso la possibilità di richiedere delle stampe 3D può essere una valida soluzione, che in un certo senso finisce per “democratizzare” l’accesso a questa tecnologia.

Sviluppare dei prototipi

Se siete persone particolarmente creative è possibile che nel corso del tempo abbiate avuto qualche idea che ritenete vincente, come lo sviluppo di un nuovo prodotto da immettere sul mercato. In situazioni di questo tipo avere a disposizione una stampante 3D può essere decisamente molto utile, visto che permette di realizzare un prototipo in tempi molto brevi. Basta impostare il progetto e la stampante farà tutto il lavoro in autonomia.

Se non avete una stampante potete ugualmente far realizzare il vostro prototipo da chi offre il servizio di stampa online. Dopo aver inviato il progetto riceverete un preventivo molto dettagliato, necessario per poter dare il via libera alla fabbricazione del prototipo. I costi in generale sono piuttosto contenuti, un vantaggio da non sottovalutare.

Un occhio ai costi

La stampa 3D è a tutti gli effetti la nuova frontiera nell’ambito della produzione. Non è solamente una tecnologia rapida e molto precisa, ma è anche particolarmente economica. Una volta impostato il progetto si può ripetere più e più volte senza che il prodotto finale presenti alcuna differenza. L’automatizzazione è uno dei punti forni di questo sistema. Inoltre non c’è la necessità di fabbricare molti pezzi. Per questo è un sistema molto apprezzato da chi deve produrre piccole quantità di oggetti, o persino dei veri e propri pezzi unici.

Non si tratta esclusivamente di abbassare i costi relativi alla produzione, ma anche di abbattere i rischi per la commercializzazione di un determinato prodotto. Si possono ordinare online specifiche quantità di oggetti da stampare con questi macchinari, e poi proporli sul mercato, così da valutare i risultati e capire se il progetto può essere portato avanti o se al contrario andrebbe scartato.

Personalizzare per il cliente

Dal punto di vista delle aziende la stampa 3D rappresenta una opportunità incredibile per quanto riguarda la personalizzazione. Facendo riferimento su chi si occupa di stampe 3D online si può richiedere, da parte del cliente, la personalizzazione dei propri prodotti. Con piccole variazioni si può offrire al cliente un qualcosa di unico, senza che ciò porti a eccessivi aumenti nel costo del prodotto finale.

Ovviamente se volete offrire un servizio del genere è fondamentale consultare degli esperti, così da valutare non solo i costi, ma quali modifiche conviene proporre all’utente finale. Le modifiche di solito non richiedono molto tempo: la rapidità è uno dei principali vantaggi della stampa 3D.

Oltre la stampa 3D: le lavorazioni CNC

La stampa 3D è sicuramente molto utile, ma se volete avere un lavoro curato fin nei minimi dettagli potreste avere bisogno anche delle innovative lavorazioni CNC. La stampante 3D sovrappone strato su strato fino a ottenere il risultato finale, mentre le lavorazioni CNC usano operazioni come la tornitura e la fresatura per togliere il materiale in eccesso.

Se volete avere un prototipo privo di difetti, ad esempio, potreste prima chiedere di farlo realizzare con la stampa 3D, e poi optare per una rifinitura con le lavorazioni CNC.

Molte aziende propongono entrambi i servizi, per cui potreste consultare direttamente i loro addetti per saperne di più e definire tutto il lavoro in ogni suo aspetto. Il risultato finale saprà sicuramente rispondere alle vostre necessità.