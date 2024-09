Manfredonia. Quest’anno il Seashell festeggia il suo decimo anniversario, un traguardo importante che segna dieci anni di passione e continua ricerca delle eccellenze del nostro territorio.

Situato sul porto turistico di Manfredonia, il Seashell si è distinto nel panorama culinario locale per la sua costante innovazione e per la capacità di reinterpretare i sapori tradizionali, valorizzando prodotti locali e sempre freschi. È proprio sulla base di questa filosofia che si apre la nostra scommessa con una partnership speciale, volta alla valorizzazione delle ostriche locali.

Tra le innovazioni più significative introdotte quest’anno, spicca la frollatura del pesce, una tecnica che ha saputo sorprendere i palati più esigenti. Il Seashell, precursore di questa tecnica nel panorama gastronomico italiano, è uno dei pochi ristoranti in italia ad averla introdotta nella propria cucina, garantendo piatti all’avanguardia dal gusto più intenso e caratterizzate da sfumature di sapore del tutto nuove.

Grazie a una continua sperimentazione e al coraggio di osare, il Seashell è riuscito a portare sulle tavole dei suoi clienti un’esperienza gustativa unica, senza mai perdere di vista la qualità delle materie prime.

Infatti, il Seashell è anche dotato di un acquario all’interno dei quali è stato riprodotto il giusto ecosistema per la vita dei crostacei. Devi solo scegliere il tuo preferito: Aragosta, King Crab, le introvabili Magnose, Astici Blu del Mediterraneo, Granciporro e Scampi del nostro Gargano e tanto altro.

Il tutto accompagnato da una cantina fornita da oltre 180 etichette pregiate.

Abbiamo chiesto all’intera famiglia qual è il segreto del successo della loro attività:

“Il nostro successo è sicuramente guidato da una continua ricerca delle novità e costante attenzione al dettaglio, oltre che da una lunga tradizione imprenditoriale nel campo della ristorazione.

Ma il sogno Seashell è stato possibile soprattutto grazie al prezioso contributo dei nostri collaboratori, che hanno giocato un ruolo cruciale in questi dieci anni, dimostrando una professionalità e una dedizione fuori dal comune. Il loro impegno ha permesso al ristorante di crescere e affermarsi come un punto di riferimento nel settore, mantenendo alti standard qualitativi in ogni aspetto del servizio.

Anche i fornitori meritano un ringraziamento speciale. La sinergia instaurata con i nostri fornitori, dalle nostre indicazioni alla loro costante attenzione alla qualità delle materie prime, ha reso possibile la creazione di piatti sempre freschi e autentici, che hanno conquistato i nostri clienti. La collaborazione con i nostri partner ha rappresentato un valore aggiunto fondamentale per garantire il meglio a ogni portata.

Ma il ringraziamento più sentito va senza dubbio ai nostri clienti, che in questi anni hanno scelto il Seashell come luogo in cui vivere esperienze culinarie indimenticabili.

La loro fiducia e il loro apprezzamento sono stati la forza motrice che ha spinto il ristorante a migliorarsi costantemente e a raggiungere nuovi traguardi. Dieci anni di attività sono un successo condiviso con tutti coloro che hanno attraversato le porte del Seashell e desideriamo ringraziare ognuno di loro per il sostegno e la fedeltà dimostrati.

Nuovi orizzonti: in arrivo il SeaChic

Durante una recente degustazione privata, la famiglia ha svelato una notizia che segna l’inizio di un nuovo capitolo per il Seashell: l’apertura del SeaChic.

Previsto per la prossima stagione, il nuovo format, progettato ad 8 mani, promette un’esperienza culinaria raffinata e ricercata, con un concept esclusivo pensato per chi desidera vivere una cena all’insegna dell’eleganza e della creatività. Il SeaChic rappresenta una naturale evoluzione della filosofia del Seashell, che continua a puntare su innovazione, qualità e raffinatezza. I clienti potranno quindi presto scoprire questa nuova realtà, che si preannuncia come un’altra eccellenza nel panorama gastronomico locale

Segui tutte le novità sulle pagine Facebook e Instagram del Seashell e sul sito web www.seashell.it