Emergenza furti nelle campagne in Capitanata

La CIA Agricoltori Italiani di Capitanata ha recentemente sollevato l’allarme per una serie di furti di uva da tavola che si stanno verificando nelle campagne della provincia di Foggia. In una lettera ufficiale inviata ai sindaci di Foggia e Manfredonia, Maria Aida Episcopo e Domenico La Marca, l’organizzazione agricola ha richiesto misure più incisive per contrastare questo fenomeno, che sta colpendo duramente le aziende agricole locali. Parallelamente, nei centri urbani si è notato un aumento delle rivendite ambulanti di uva di dubbia provenienza, fenomeno che desta ulteriori preoccupazioni.

Angelo Miano, presidente della CIA Capitanata, ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando come i furti nelle campagne rappresentino un danno economico notevole per gli agricoltori, con effetti che si ripercuotono anche sulla sicurezza alimentare. In alcuni casi, infatti, i grappoli di uva vengono sottratti quando sono ancora sottoposti a trattamenti fitosanitari, rappresentando un rischio per la salute dei consumatori.

La questione è stata discussa durante una conferenza di servizi convocata dal Comune di San Severo, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle forze dell’ordine, produttori agricoli e associazioni di categoria. Nicola Cantatore, esponente della CIA Puglia, ha presentato un documento che denuncia le lacune del sistema di sicurezza rurale pugliese, proponendo una riforma urgente per migliorare la prevenzione e il controllo sul territorio. Tra le richieste avanzate, la necessità di rafforzare il coordinamento regionale e potenziare il personale incaricato della vigilanza rurale.

Il documento evidenzia anche la carenza di agenti del Nucleo di vigilanza ambientale, con solo 17 operatori disponibili per un’area di oltre 7.000 chilometri quadrati in provincia di Foggia. La CIA Capitanata propone, tra le altre cose, la creazione di un assessorato regionale specifico per la sicurezza rurale e l’adozione di strumenti tecnologici avanzati che possano supportare le forze dell’ordine nelle attività di controllo e repressione.

Lo riporta lagazzettadisansevero.it