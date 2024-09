Il Comune di Foggia ha pubblicato sul sito internet dell’Ente un avviso rivolto a coloro che svolgano attività socio-educative nei centri territoriali per minori, per il periodo compreso tra giugno e dicembre 2024.

Sono previsti contributiper parrocchie, enti pubblici e privati che svolgano attività tese a promuovere lo sviluppo sociale e culturale della comunità locale e per privati cittadini.

La misura è finanziata con fondi destinati al Comune di Foggia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, integrato con apposite linee guida rese note lo scorso 10 settembre.

Sono due le linee di intervento:

 una rivolta direttamente alle famiglie residenti, che devono presentare la domanda entro e non oltre il 15 ottobre per richiedere il rimborso delle attività svolte nel periodo estivo (da giugno a settembre) e non oltre il 15 gennaio 2025 per le attività invernali (svolte da ottobre a dicembre);

 l’altra riservata ad enti ecclesiastici/di culto, associazioni senza scopo di lucro, altri enti pubblici e privati che devono presentare la domanda entro il 15 ottobre 2024 relativamente alle attività svolte nel periodo estivo (svolte da giugno a settembre) ed entro e non oltre il 15/01/2025 per le attività invernali (da ottobre a dicembre).

Tutte le domande dovranno pervenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: servizisociali@cert.comune.foggia.it secondo la modulistica scaricabile dal sito internet del Comune di Foggia ai seguenti link:

PER LE FAMIGLIE https://www.comune.foggia.it/avviso-pubblico/avviso-pubblico-rivolto-alle-famiglie-con-figli-minori-interessati-a-centri-estivi-servizi-socio-educativi-territoriali-centri-con-funzione-educativa-e-ricreativa-annualita/

PER GLI ENTI: https://www.comune.foggia.it/avviso-pubblico/avviso-pubblico-rivolto-privati-o-ecclesiastici-per-la-frequenza-dei-centri-estivi-anno-2024-per-minori/

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0881.792832.