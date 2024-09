MANFREDONIA (FOGGIA) – “Oggi (ieri NdR) la nostra squadra ha voluto ricordare 𝙇𝙪𝙘𝙞𝙖𝙣𝙤 𝘾𝙖𝙨𝙩𝙧𝙞𝙤𝙩𝙩𝙖, vittima del tragico incidente del 30 agosto, scendendo in campo con il lutto al braccio.

Luciano era non solo un caro concittadino, ma anche il padre del nostro collaboratore Gino Castriotta.

Un ringraziamento speciale va ai tifosi, che con grande affetto hanno esposto uno striscione in sua memoria, un gesto che testimonia l’impatto che questa triste vicenda ha avuto su tutti noi”.

Lo riporta il Manfredonia Calcio 1932.

Oggi il figlio Gino Castriotta ha voluto ringraziare la squadra per il gesto.

“A titolo personale ed a nome di tutta la mia famiglia voglio ringraziare tutti gli amici (il patron Gianni Rotice, i dirigenti, lo staff tecnico ed i calciatori) del Manfredonia Calcio 1932 per la vicinanza e l’affetto dimostrati in questi giorni tristissimi per il tragico evento che ha causato la scomparsa di mio padre Luciano.

Un ringraziamento lo voglio dedicare ai tifosi della Gradinata Est che ieri ad Angri hanno voluto omaggiare la sua memoria con uno striscione. Grazie a tutti”.