Roma – Il Consiglio di Stato, con sentenza del 12 agosto 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione presentato dalla Ta.Ri. s.r.l. contro il Comune di Manfredonia. La società aveva richiesto la revisione della sentenza n. 4325/2023 della Sezione VII del Consiglio di Stato, che già aveva accolto il ricorso della stessa Ta.Ri. s.r.l. contro una richiesta di pagamento avanzata dal Comune di Manfredonia. Tuttavia, la nuova pronuncia ha sancito la mancanza di interesse della ricorrente a ottenere una revisione della decisione.

Il contenzioso nasce da una richiesta di pagamento inviata dal Comune di Manfredonia alla Ta.Ri. s.r.l. il 24 marzo 2017, relativa a sanzioni pecuniarie, oneri di urbanizzazione secondaria e costi di costruzione per un permesso di costruire rilasciato nel 2003. La società aveva impugnato questa richiesta presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia, che nel 2018 aveva respinto il ricorso, sostenendo la validità delle pretese del Comune.

Successivamente, la Ta.Ri. s.r.l. ha presentato appello al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 4325/2023 ha ribaltato la decisione del TAR, accogliendo il ricorso dell’azienda. In particolare, il Consiglio di Stato ha ritenuto prescritte le pretese sanzionatorie avanzate dal Comune in relazione ai ritardi nei pagamenti degli oneri concessori, in base al principio della prescrizione quinquennale previsto dall’art. 28 della legge n. 689/1981.

La richiesta di revocazione

Nonostante l’esito favorevole, la Ta.Ri. s.r.l. ha ritenuto necessario richiedere la revocazione della sentenza n. 4325/2023, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente assorbito, e quindi non esaminato, tre ulteriori motivi di appello. In particolare, la società sosteneva che la Corte si fosse limitata a dichiarare la prescrizione delle sanzioni pecuniarie, senza affrontare la questione della debenza degli oneri concessori e degli interessi maturati sugli stessi, aspetti che erano stati sollevati nei motivi di appello rimasti inesplorati. (atto integrale > tari1208)

Tuttavia, il Consiglio di Stato, nella sentenza pubblicata il 12 agosto 2024, ha respinto la richiesta di revocazione, dichiarandola inammissibile per difetto di interesse.

Le motivazioni della sentenza

Secondo il Consiglio di Stato, la sentenza n. 4325/2023 aveva già accolto integralmente il ricorso della Ta.Ri. s.r.l., annullando la nota del Comune di Manfredonia in tutte le sue parti. Di conseguenza, la pronuncia era da considerarsi del tutto favorevole alla società. La mancanza di una motivazione specifica su alcuni punti dell’appello – come la debenza degli oneri concessori e degli interessi – non incideva sull’esito sostanziale del giudizio, che rimaneva comunque totalmente favorevole alla ricorrente.

Nella sentenza di rigetto, il Consiglio di Stato ha richiamato il principio giuridico secondo cui un ricorso deve essere sorretto da un interesse concreto, personale e attuale, tale da generare un vantaggio materiale o morale per la parte ricorrente. Nel caso di specie, la Ta.Ri. s.r.l. non aveva alcun interesse a ottenere una revisione della sentenza, dato che l’esito del giudizio non avrebbe potuto portare a un beneficio ulteriore rispetto a quello già ottenuto con l’annullamento integrale della richiesta di pagamento del Comune di Manfredonia.

L’assenza del Comune di Manfredonia

Un altro aspetto rilevante della vicenda è l’assenza del Comune di Manfredonia in giudizio. Pur essendo stato ritualmente evocato, il Comune non si è costituito nel procedimento per revocazione, né ha contestato la decisione precedente del Consiglio di Stato. Ciò ha ulteriormente rafforzato la posizione della Ta.Ri. s.r.l. nel merito del contenzioso.

Tuttavia, la mancanza di opposizione da parte del Comune non è stata sufficiente a giustificare l’ammissibilità del ricorso per revocazione. La Corte ha sottolineato che, in assenza di un interesse concreto della parte ricorrente, non vi erano le condizioni per procedere a un riesame della sentenza.

La sentenza del Consiglio di Stato segna la conclusione definitiva di un lungo contenzioso tra la Ta.Ri. s.r.l. e il Comune di Manfredonia. Il rigetto del ricorso per revocazione conferma l’annullamento della richiesta di pagamento avanzata dal Comune, sancendo la prescrizione delle sanzioni e la decadenza delle pretese finanziarie nei confronti della società.