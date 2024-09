Nomina Pazienza, Vocale: “Il Parco del Gargano è il brutto anatroccolo dei Parchi d’Italia”

SAN NICANDRO GARGANICO (FOGGIA) – “Ormai è acclarato: il Parco Nazionale del Gargano è il “brutto anatroccolo dei Parchi d’Italia.

Lo è stato con il governo “giallo-verde”, lo è stato con il governo “giallo-rosso”, lo è oggi con il governo Meloni!

Più di cinque anni di gestione monocratica (a prescindere dal merito, che può piacere o meno) l’unico parco d’Italia che per tre volte ha proceduto alle nomine dei rappresentanti territoriali in seno al Consiglio Direttivo e per tutti i cinque anni il Ministero ha glissato o anteposto alibi che rasentano il ridicolo.

L’ultima nomina dei rappresentanti dei sindaci è stata fatta il 06/11/2023, quasi un anno fa!! …E da allora dal Ministero ancora il nulla!

Ma possibile che senatori e deputati di Capitanata non abbiano proprio niente da dire?! E la Regione Puglia?

Poco importa di chi sarà il nuovo (o vecchio) presidente: il Parco ha bisogno di un esecutivo che rappresenti il territorio! Perché meglio dei sindaci, nella “catena alimentare” dei politici e nominati vari, il territorio non lo conosce nessuno!

P.s: e scusate per lo sfogo!!”.

Lo scrive il Sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale.