Successo per la Pizzomunno Cup 2024: spettacolo e sport nelle acque del Gargano (foto - video)

La Pizzomunno Cup 2024 si è conclusa con grande successo, confermando la sua importanza nel panorama della vela italiana. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi equipaggi, che si sono sfidati lungo la spettacolare costa del Gargano, offrendo uno spettacolo indimenticabile sia per gli appassionati che per i turisti presenti.

Il 21 settembre, la prima tappa della regata è partita dalle acque antistanti il Castello Svevo-Angioino di Manfredonia, con una flotta di imbarcazioni che ha solcato il mare verso Vieste. Dopo una giornata di intense competizioni, gli equipaggi sono stati accolti nella cittadina garganica con un caloroso evento serale presso l’Hotel I Melograni, dove si è tenuto un buffet dedicato ai partecipanti​.

Il giorno successivo, il 22 settembre, la seconda tappa ha visto le imbarcazioni riprendere il mare per fare ritorno a Manfredonia, completando così il circuito della gara. Il vento favorevole e le condizioni meteo ideali hanno contribuito a rendere la regata particolarmente avvincente, con numerosi colpi di scena nelle fasi finali della competizione.

La cerimonia di premiazione si svolgerà prossimamente presso la sede della Lega Navale di Manfredonia, dove i vincitori riceveranno i trofei tra gli applausi e i complimenti degli organizzatori e del pubblico.

L’evento ha messo in luce non solo la qualità tecnica degli equipaggi, ma anche il forte legame tra sport, turismo e valorizzazione del territorio, confermando la Pizzomunno Cup come una vetrina prestigiosa per le bellezze naturali del Gargano​.

Anche quest’anno, l’evento ha contribuito a sensibilizzare il pubblico su temi come la blue economy e il turismo sostenibile, coinvolgendo numerose associazioni locali e portando in primo piano la ricchezza culturale e ambientale della Puglia​.

FOTOGALLERY MATTEO NUZZIELLO