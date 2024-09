FOGGIA – L’Università di Foggia riceverà un finanziamento di oltre 2 milioni di euro dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del bando dedicato alle “Iniziative transnazionali (TNE) in materia di istruzione”.

L’iniziativa, che rientra nella Missione 4 “Istruzione e ricerca” del PNR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, prevede un budget complessivo di 50 milioni di euro per promuovere la cooperazione internazionale tra università, incentivando l’internazionalizzazione degli Atenei italiani e promuovendo il modello di istruzione superiore italiano come best practice a livello globale.

I fondi assegnati finanzieranno la mobilità di docenti e studenti, l’istituzione di hub didattici coordinati congiuntamente dalle università italiane e straniere e l’organizzazione di iniziative didattiche condivise.

Il finanziamento ricevuto dall’Università di Foggia riguarda quattro proposte progettuali.

In particolare, con il progetto dal titolo “Green & Pink for Sustainable Education – GPS Education”, di cui è responsabile scientifica la prof.ssa Mariantonietta Fiore, delegata rettorale alle Relazioni Internazionali, l’Università di Foggia si impegna, come Lead Partner, a coordinare 9 università italiane tra cui Politecnico di Milano, Università di Messina, Università della Basilicata, Università della Calabria, Università del Sannio, Università Enna Kore, Università della Tuscia, Università di Verona e Università di Modena e Reggio Emilia e a collaborare con ben 41 università estere site in Argentina, Brasile,Cambogia, Cina, Georgia, Marocco, Kenya, Palestina, Thailandia e Vietnam.

Come partner, invece, UniFg è coinvolta nei seguenti progetti:

“Integrated Transcultural Educational Synergy in Health Sciences – ITESH”, coordinato dalla UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences e che coinvolge anche l’Università degli Studi G. D’Annunzio, Chieti-Pescara

“WAter enerGy fOod Nexus 2 Africa – WAGON2Africa” di cui è lead partner il Politecnico di Torino

“Health Education and Advanced Learning Through Collaboration, Opportunities, Networking, and Educational Connections in Balkans and Asian Countries – HEALTH CONNECT” guidato dall’Università del Salento e che coinvolge altre 11 università del Centro-Sud Italia

I progetti, le loro finalità e i trend di sviluppo internazionale saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà mercoledì 25 settembre 2024 alle ore 11,00 presso l’Auditorium Bruno di Fortunato di Palazzo Ateneo (VI piano – Via A. Gramsci 89 – Foggia).

Alla conferenza stampa interverranno:

il prof. Lorenzo Lo Muzio, Rettore dell’Università di Foggia e referente scientifico del progetto “Integrated Transcultural Educational Synergy in Health Sciences – ITESH”,

la prof.ssa Mariantonietta Fiore, delegata alle relazioni internazionali e referente scientifico del progetto “Green & Pink for Sustainable Education – GPS Education”

il prof. Vito Amendolagine, referente scientifico del progetto”WAter enerGy fOod Nexus 2 Africa – WAGON2Africa”

la prof.ssa Gilda Cinnella, referente scientifico del progetto”Health Education and Advanced Learning Through Collaboration, Opportunities,Networking, and Educational Connections in Balkans and Asian Countries – HEALTH CONNECT”

i rappresentanti di alcune Università straniere in collegamento da remoto

Alla conferenza stampa parteciperà, altresì, lo staff dell’Area Terza Missione e Grandi Progetti Unifg insieme al team GPS (Stefano Iorio, Cristina Di Letizia, Luigi Marchitto, Fedele Colantuono, Maria Rosaria Maschio).