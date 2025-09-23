Edizione n° 5833

BALLON D'ESSAI

DIPLOMIFICIO // Scoperto “diplomificio” a Sant’Antimo (Napoli): indagati preside, docenti e studenti
23 Settembre 2025 - ore  10:31

CALEMBOUR

GENOCIDIO // Foggia, Harlem Café contro il genocidio: “Abbiamo scelto di stare dalla parte dell’umanità”
23 Settembre 2025 - ore  13:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Chico Forti resta in carcere: respinta dal Tribunale di sorveglianza la sua richiesta di libertà condizionale

GIUSTIZIA Chico Forti resta in carcere: respinta dal Tribunale di sorveglianza la sua richiesta di libertà condizionale

Chico Forti resta in carcere: respinta dal Tribunale di sorveglianza la sua richiesta di libertà condizionale

Chico Forti resta in carcere: respinta dal Tribunale di sorveglianza la sua richiesta di libertà condizionale

ph fattoquotidiano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Settembre 2025
Cronaca // Primo piano //

Niente libertà condizionale. Chico Forti resta in carcere. Secondo quanto appreso dall’Ansa il Tribunale di sorveglianza di Verona ha respinto la sua istanza. Uno dei suoi legali, l’avvocato Carlo Dalla Vedova, ha annunciato che contro il provvedimento valuteranno il ricorso in Cassazione. Il 66enne surfista e imprenditore trentino, era stato condannato nel 2000 all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio dell’imprenditore australiano Dale Pike e da un anno sta scontando la pena nel carcere di Montorio a Verona.

Nel maggio 2024 Forti è tornato in patria a bordo di un volo di Stato. Ad accoglierlo all’aeroporto era andata perfino la premier Giorgia Meloni che si era fatta fotografare assieme a lui, sorridente e compiaciuta. L’udienza si è svolta il 17 settembre e il giudice si era riservato una decisione. I legali del 66enne hanno sostenuto che ha già scontato una pena superiore a quella che gli sarebbe stata inflitta in Italia per l’omicidio volontario.

“Dopo 27 anni di carcere, ci speravamo”, ha commentato Gianni Forti, zio di Chico. Forti è detenuto nell’istituto di Montorio da sedici mesi e, secondo lo zio, “ha avuto una condotta irreprensibile. Secondo la legge italiana avrebbe diritto alla libertà condizionale”.

Lo riporta Ilfattoquotidiano.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

«La vita è troppo seria per prenderla seriamente» (Robert Redford)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.