Edizione n° 5834

BALLON D'ESSAI

ANIC // “Incidente ANIC, 26 settembre 1976”: speciale StatoQuotidiano.it
24 Settembre 2025 - ore  12:01

CALEMBOUR

REGIONALI // Puglia. Ufficiale, indette le elezioni regionali per il 23 e il 24 novembre 2025
24 Settembre 2025 - ore  11:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // “Fanno schifo, sono delle bestie!!”. Discarica di rifiuti nell’ex DI46. Cittadino lancia l’allarme (VIDEO)

MANFREDONIA “Fanno schifo, sono delle bestie!!”. Discarica di rifiuti nell’ex DI46. Cittadino lancia l’allarme (VIDEO)

A lanciare l’allarme è un cittadino in Viale Antonio Meucci, nei pressi dell’ex DI46 e a due passi dal Museo dei Pompieri

"Fanno schifo, sono delle bestie!!". Discarica di rifiuti nell'ex DI46. Cittadino lancia l'allarme (VIDEO)

"Fanno schifo, sono delle bestie!!". Discarica di rifiuti nell'ex DI46. Cittadino lancia l'allarme (VIDEO)

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

«La situazione è insostenibile». A lanciare l’allarme è un cittadino in Viale Antonio Meucci, nei pressi dell’ex DI46 e a due passi dal Museo dei Pompieri, dove cumuli di rifiuti abbandonati stanno creando un serio rischio di incendio e un danno ambientale preoccupante. Secondo la segnalazione, la discarica abusiva è ormai colma di materiali infiammabili: un piccolo focolaio potrebbe generare fumi tossici che mettono a rischio la salute dei residenti e dell’ambiente circostante.

«Non possiamo più tollerare questo livello di inciviltà – afferma il cittadino –. Serve un intervento immediato delle autorità e un controllo costante della zona. Chi abbandona rifiuti non rispetta nemmeno l’ABC di come si convive in una comunità civile». L’appello del cittadino si rivolge in particolare alle forze dell’ordine e alla Polizia Locale, affinché vigilino sull’area, prevenendo possibili incendi e sanzionando i responsabili dell’abbandono dei rifiuti.

L’invito è anche alla sensibilizzazione della comunità, affinché episodi di degrado e inciviltà non diventino la norma. «Se non si interviene subito – conclude il cittadino – rischiamo danni irreversibili per la città e per chi ci vive».

@statoquotidiano

👇🏻💢”Fanno schifo, sono delle bestie!!”. Discarica di rifiuti nell’ex DI46. Cittadino lancia l’allarme (VIDEO) #perte #tiktok #manfredonia #viral #neiperte

♬ Epic Music(863502) – Draganov89

1 commenti su "“Fanno schifo, sono delle bestie!!”. Discarica di rifiuti nell’ex DI46. Cittadino lancia l’allarme (VIDEO)"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Essere umili verso i superiori è un dovere, verso gli eguali è cortesia, verso gli inferiori è nobiltà, verso tutti è la salvezza.” Bruce Lee

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.