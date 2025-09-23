"Fanno schifo, sono delle bestie!!". Discarica di rifiuti nell'ex DI46. Cittadino lancia l'allarme (VIDEO)

«La situazione è insostenibile». A lanciare l’allarme è un cittadino in Viale Antonio Meucci, nei pressi dell’ex DI46 e a due passi dal Museo dei Pompieri, dove cumuli di rifiuti abbandonati stanno creando un serio rischio di incendio e un danno ambientale preoccupante. Secondo la segnalazione, la discarica abusiva è ormai colma di materiali infiammabili: un piccolo focolaio potrebbe generare fumi tossici che mettono a rischio la salute dei residenti e dell’ambiente circostante.

«Non possiamo più tollerare questo livello di inciviltà – afferma il cittadino –. Serve un intervento immediato delle autorità e un controllo costante della zona. Chi abbandona rifiuti non rispetta nemmeno l’ABC di come si convive in una comunità civile». L’appello del cittadino si rivolge in particolare alle forze dell’ordine e alla Polizia Locale, affinché vigilino sull’area, prevenendo possibili incendi e sanzionando i responsabili dell’abbandono dei rifiuti.

L’invito è anche alla sensibilizzazione della comunità, affinché episodi di degrado e inciviltà non diventino la norma. «Se non si interviene subito – conclude il cittadino – rischiamo danni irreversibili per la città e per chi ci vive».