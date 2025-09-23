Fino (PSI): “Riunificare la sede del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano a San Marco"

Il Partito Socialista Italiano interviene con forza sul trasferimento della sede operativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano da Foggia a Cagnano Varano, ufficializzato con la delibera n. 604 del 5 settembre 2025. La decisione, adottata da una risicata maggioranza e senza il coinvolgimento di tutti i membri del Consiglio, tra cui il rappresentante dei comuni e della Provincia, ha sollevato critiche e preoccupazioni sul coinvolgimento dei cittadini.

Secondo il PSI, la procedura ha escluso i cittadini e le istituzioni locali, ignorando il ruolo di San Marco in Lamis come sede legale, che avrebbe potuto e dovuto ospitare anche la sede operativa, chiudendo una ferita aperta decenni fa con lo spostamento degli uffici a Foggia. Locali idonei, come quelli dell’ex IPSIA, sarebbero stati disponibili per tale scopo.

Il Circolo Socialista “G. Matteotti” denuncia inoltre l’assenza di prese di posizione decise da parte dei sindaci e della Regione, e segnala come unico intervento concreto quello della FLAI CGL provinciale e regionale. Il PSI ha richiesto tutta la documentazione attraverso l’Accesso Civico Generalizzato e chiede la convocazione immediata di un Consiglio Comunale aperto per discutere la vicenda e valutare eventuali azioni legali, come ricorsi al TAR o alla Corte dei Conti.

Il Circolo Socialista sottolinea che, alla luce degli intenti alla base del progetto della “Città Gargano”, la riunificazione della sede legale e operativa a San Marco sarebbe stata la scelta più logica e vantaggiosa per i cittadini dei comuni del territorio.

Raffaele Fino, del Circolo Socialista, conclude richiamando l’attenzione sul bisogno di “uomini migliori” capaci di garantire trasparenza e interesse collettivo, auspicando che la vicenda possa essere finalmente risolta a favore della comunità garganica.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.