DIPLOMIFICIO // Scoperto “diplomificio” a Sant’Antimo (Napoli): indagati preside, docenti e studenti
23 Settembre 2025 - ore  10:31

CALEMBOUR

GENOCIDIO // Foggia, Harlem Café contro il genocidio: “Abbiamo scelto di stare dalla parte dell’umanità”
23 Settembre 2025 - ore  13:08

Home // Cronaca // Fino (PSI): “Riunificare la sede del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano a San Marco”

SEDE Fino (PSI): “Riunificare la sede del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano a San Marco”

La decisione, adottata da una risicata maggioranza, ha sollevato critiche e preoccupazioni sul coinvolgimento dei cittadini

Raffaele Fino, Circolo Socialista “G. Matteotti” - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Settembre 2025
Cronaca // Gargano //

Il Partito Socialista Italiano interviene con forza sul trasferimento della sede operativa del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano da Foggia a Cagnano Varano, ufficializzato con la delibera n. 604 del 5 settembre 2025. La decisione, adottata da una risicata maggioranza e senza il coinvolgimento di tutti i membri del Consiglio, tra cui il rappresentante dei comuni e della Provincia, ha sollevato critiche e preoccupazioni sul coinvolgimento dei cittadini.

Secondo il PSI, la procedura ha escluso i cittadini e le istituzioni locali, ignorando il ruolo di San Marco in Lamis come sede legale, che avrebbe potuto e dovuto ospitare anche la sede operativa, chiudendo una ferita aperta decenni fa con lo spostamento degli uffici a Foggia. Locali idonei, come quelli dell’ex IPSIA, sarebbero stati disponibili per tale scopo.

Il Circolo Socialista “G. Matteotti” denuncia inoltre l’assenza di prese di posizione decise da parte dei sindaci e della Regione, e segnala come unico intervento concreto quello della FLAI CGL provinciale e regionale. Il PSI ha richiesto tutta la documentazione attraverso l’Accesso Civico Generalizzato e chiede la convocazione immediata di un Consiglio Comunale aperto per discutere la vicenda e valutare eventuali azioni legali, come ricorsi al TAR o alla Corte dei Conti.

Il Circolo Socialista sottolinea che, alla luce degli intenti alla base del progetto della “Città Gargano”, la riunificazione della sede legale e operativa a San Marco sarebbe stata la scelta più logica e vantaggiosa per i cittadini dei comuni del territorio.

Raffaele Fino, del Circolo Socialista, conclude richiamando l’attenzione sul bisogno di “uomini migliori” capaci di garantire trasparenza e interesse collettivo, auspicando che la vicenda possa essere finalmente risolta a favore della comunità garganica.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

1 commenti su "Fino (PSI): “Riunificare la sede del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano a San Marco”"

  1. Ma questo ENTE INUTILE sul Gargano, che caxxo bonifica???.
    A cosa si aspetta a sopprimerlo??.
    Sono soldi RUB..TI a poveri agricoltori costretti a pagare senza avere nessun servizio, ma a mantenere il cu..lo al caldo di molti sgatic…ti.
    Andassero a lavorare.

