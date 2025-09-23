Ieri mattina a Foggia si è verificato un episodio che merita attenzione e riflessione. Come riferita dalla stessa a StatoQuotidiano.it, una giovane ragazza, laureata in Scienze della Formazione e dell’Educazione e con un master per l’abilitazione all’insegnamento, si è recata a un colloquio per lavorare in un asilo. Per lei, quella poteva essere la realizzazione di un sogno: diventare maestra d’asilo.
Durante il colloquio, di fronte a due signore le sono stati comunicati orari e compenso. L’offerta prevedeva turni dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 14:00, per un compenso mensile di soli 500 euro. Tradotto in termini orari, si tratta di circa 2,8 euro l’ora, considerando un impegno settimanale di 42 ore e circa 160-170 ore mensili.
Di fronte a questa proposta, la giovane laureata ha deciso di rifiutare. La reazione della signora più giovane è stata immediata e sprezzante: “Ecco i giovani di oggi, non vogliono lavorare, non vogliono fare la gavetta”.
Ma non è una questione di rifiutare il lavoro o di pigrizia. I giovani italiani, spesso supportati dai genitori durante anni di studi universitari lontano da casa e affrontando numerose difficoltà fisiche, psicologiche ed economiche, hanno già fatto la loro gavetta. Ciò che chiedono è di ricevere un giusto compenso per il proprio lavoro e per le competenze acquisite.
1 commenti su "Foggia, giovane maestra laureata: “500 euro al mese per 42 ore, sfruttamento mascherato da lavoro”"
Ha fatto benissimo a rifiutare, questo si chiama sfruttamento! Ma al suo coraggio di denunciare, andrebbe aggiunta tutta la verità. Le scuola paritarie sono un trampolino per il pubblico impiego, li si acquisiscono punti. Considerando che c’è la fila, possono permettersi di sfruttare. Le posso dare un consiglio? Visti i suoi titoli, provi a vincere il concorso, così da mandare tutti a quel paese!