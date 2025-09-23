Foggia, giovane maestra laureata: "500 euro al mese per 42 ore, sfruttamento mascherato da lavoro"

Ieri mattina a Foggia si è verificato un episodio che merita attenzione e riflessione. Come riferita dalla stessa a StatoQuotidiano.it, una giovane ragazza, laureata in Scienze della Formazione e dell’Educazione e con un master per l’abilitazione all’insegnamento, si è recata a un colloquio per lavorare in un asilo. Per lei, quella poteva essere la realizzazione di un sogno: diventare maestra d’asilo.

Durante il colloquio, di fronte a due signore le sono stati comunicati orari e compenso. L’offerta prevedeva turni dal lunedì al sabato, dalle 7:00 alle 14:00, per un compenso mensile di soli 500 euro. Tradotto in termini orari, si tratta di circa 2,8 euro l’ora, considerando un impegno settimanale di 42 ore e circa 160-170 ore mensili.

Di fronte a questa proposta, la giovane laureata ha deciso di rifiutare. La reazione della signora più giovane è stata immediata e sprezzante: “Ecco i giovani di oggi, non vogliono lavorare, non vogliono fare la gavetta”.

Ma non è una questione di rifiutare il lavoro o di pigrizia. I giovani italiani, spesso supportati dai genitori durante anni di studi universitari lontano da casa e affrontando numerose difficoltà fisiche, psicologiche ed economiche, hanno già fatto la loro gavetta. Ciò che chiedono è di ricevere un giusto compenso per il proprio lavoro e per le competenze acquisite.

di Giovanna Tambo