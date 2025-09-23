Edizione n° 5833

23 Settembre 2025 - ore  10:31

23 Settembre 2025 - ore  13:08

Gianluca Totaro: "La mia esperienza per il nostro territorio. Mi rimetto a Conte e ai coordinatori"

Intervista esclusiva con il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Salute del Comune di Manfredonia.

Giuseppe de Filippo
23 Settembre 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia – Nuova puntata di approfondimento politico per StatoQuotidiano.it, questa volta ai confini tra Manfredonia e Monte Sant’Angelo, in compagnia di Gianluca Totaro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione Salute del Comune. Totaro ha illustrato i principali obiettivi del suo impegno politico a livello locale e regionale, con particolare attenzione al rilancio dell’ospedale San Camillo.

Recentemente l’ospedale San Camillo ha visto l’installazione di due nuovi tavoli radiologici, grazie a fondi stanziati dalla Direzione Generale della ASL di Foggia. “Questi strumenti mancavano, costringendo i pazienti a recarsi a San Giovanni Rotondo per alcune analisi e interventi,” spiega Totaro. “Ora, finalmente, è possibile effettuare direttamente nel nostro ospedale procedure fondamentali per la comunità.”

Il consigliere sottolinea l’impegno del Movimento 5 Stelle nel collaborare con tutti gli attori istituzionali per affrontare le criticità della sanità pubblica, con un’attenzione particolare alla qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Politica regionale: la candidatura di Antonio De Caro

A proposito della politica regionale, Totaro commenta la recente candidatura di Antonio De Caro per la presidenza della Regione Puglia, in rappresentanza della coalizione di centrosinistra. “De Caro può essere un motore di cambiamento. I risultati a Bari parlano chiaro: la città è stata trasformata positivamente grazie alla sua passione e alle sue politiche. La sua capacità di connettersi con i cittadini e di imporre condizioni di rinnovamento è un esempio importante.”

Verso le elezioni regionali: possibili candidature del M5S

Totaro non esclude la possibilità di candidarsi al Consiglio regionale. “Abbiamo ricevuto la richiesta di disponibilità dalla base e dai coordinatori del Movimento 5 Stelle. Rispondo con entusiasmo, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in Consiglio Comunale e l’amore per il territorio.” L’obiettivo è contribuire a una squadra ampia e coesa che possa rappresentare efficacemente il territorio pugliese.

Il dr. Gianluca Totaro, consigliere comunale M5s di Manfredonia
Il dr. Gianluca Totaro, consigliere comunale M5s di Manfredonia

Interpellato sulle tematiche principali da affrontare in Regione, Totaro indica:

  • Sanità pubblica, per continuare il lavoro avviato in Commissione Comunale Salute.

  • Trasporto pubblico provinciale, essenziale per collegare Manfredonia, il Gargano e Foggia.

  • Politiche di welfare, per promuovere coesione sociale e sviluppo sostenibile.

  • Attività produttive, agricoltura, pesca e turismo, per valorizzare le potenzialità del Gargano e del territorio circostante.

“Il territorio offre molte opportunità e meritano attenzione particolare le politiche che ne favoriscono lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione turistica,” sottolinea Totaro.

Totaro conferma inoltre che il Movimento 5 Stelle sta lavorando insieme agli altri gruppi della coalizione di maggioranza, sia sui temi di policy sia nella formazione della squadra politica da candidare. “Nei prossimi giorni saranno ufficializzati i candidati,” conclude.

