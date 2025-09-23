La FITA premia Dina Valente: un riconoscimento alla carriera teatrale

La Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) ha deciso di conferire un prestigioso riconoscimento alla carriera a Dina Valente, attrice e regista originaria di Manfredonia, per il suo straordinario contributo al teatro amatoriale. Il premio sarà consegnato il 12 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso il Teatro Artemisia di Bari. L’annuncio è stato dato dalla presidente regionale della FITA, Anna Maria Carella.

Dina Valente è una delle personalità più rispettate del teatro amatoriale.

Con oltre 60 anni di carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo come attrice, regista e autrice, contribuendo significativamente alla crescita culturale della sua città e della regione. La sua passione per il teatro è stata celebrata anche attraverso numerosi eventi e riconoscimenti locali, regionali e nazionali.

La FITA è impegnata da anni nella promozione e diffusione della cultura teatrale amatoriale, supportando le compagnie e organizzando eventi di formazione e spettacolo. Tra le sue iniziative più note spiccano festival teatrali provinciali, regionali e nazionali e progetti dedicati ai giovani.

La cerimonia di premiazione del 12 ottobre p.v. rappresenta un’occasione unica per celebrare la carriera di Dina Valente e per riflettere sull’importanza del teatro amatoriale nella nostra cultura. Il Teatro Artemisia di Bari, con la sua storicità e il legame con la comunità, sarà il palcoscenico ideale per questo evento significativo.

Riconoscimenti

Dina Valente ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali:

Primo Premio Regia al Festival Provinciale di Foggia

Premio Regia al Festival Regionale di Foggia

Premio Daunia Artistica come migliore attrice della Provincia di Foggia

Premio come migliore attrice alla Festa Nazionale della FITA a Perugia per Ragazze d’Autunno

Nomination come migliore attrice a: Pescara per Filumena Marturano Roma per Il Clan delle Vedove Bisceglie per Non è vero ma ci credo

Premio Speciale della Giuria al Festival Nazionale di Viterbo con la commedia Lui, lei e la suite

Nomination per la miglior regia ad Acireale con Toccata e Fuga

Premio Argos Hippium per aver portato il nome di Manfredonia e della Capitanata in campo nazionale

È stata inoltre insignita di:

Donna dell’anno dal The International Association of Lions Club di Manfredonia

Titolo “Paul Harris Fellow” dalla Fondazione Rotary del Rotary International

Premio Sacco “Voce del Gargano” (dalla Provincia di Foggia)

Premio Massimo Troisi “Galà delle Stelle” dal Comune di Putignano.

Nel 1997 e nel 1998 ha organizzato, in qualità di Direttore Artistico, due Rassegne Teatrali.

Nei giugno 2007 il Comune di Manfredonia le ha dedicato una serata per i 40 mini di carriera teatrale

Nel luglio 2025 ha ricevuto il Premio Re Manfredi” alla Carriera.