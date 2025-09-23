La FITA premia Dina Valente: un riconoscimento alla carriera teatrale

La Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA) ha deciso di conferire un prestigioso riconoscimento alla carriera a Dina Valente, attrice e regista originaria di Manfredonia, per il suo straordinario contributo al teatro amatoriale. Il premio sarà consegnato il 12 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso il Teatro Artemisia di Bari. L’annuncio è stato dato dalla presidente regionale della FITA, Anna Maria Carella.
Dina Valente è una delle personalità più rispettate del teatro amatoriale.
Con oltre 60 anni di carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo come attrice, regista e autrice, contribuendo significativamente alla crescita culturale della sua città e della regione. La sua passione per il teatro è stata celebrata anche attraverso numerosi eventi e riconoscimenti locali, regionali e nazionali.
La FITA è impegnata da anni nella promozione e diffusione della cultura teatrale amatoriale, supportando le compagnie e organizzando eventi di formazione e spettacolo. Tra le sue iniziative più note spiccano festival teatrali provinciali, regionali e nazionali e progetti dedicati ai giovani.
La cerimonia di premiazione del 12 ottobre p.v. rappresenta un’occasione unica per celebrare la carriera di Dina Valente e per riflettere sull’importanza del teatro amatoriale nella nostra cultura. Il Teatro Artemisia di Bari, con la sua storicità e il legame con la comunità, sarà il palcoscenico ideale per questo evento significativo.
Riconoscimenti
Dina Valente ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali:
-
Primo Premio Regia al Festival Provinciale di Foggia
-
Premio Regia al Festival Regionale di Foggia
-
Premio Daunia Artistica come migliore attrice della Provincia di Foggia
-
Premio come migliore attrice alla Festa Nazionale della FITA a Perugia per Ragazze d’Autunno
-
Nomination come migliore attrice a:
-
Pescara per Filumena Marturano
-
Roma per Il Clan delle Vedove
-
Bisceglie per Non è vero ma ci credo
-
-
Premio Speciale della Giuria al Festival Nazionale di Viterbo con la commedia Lui, lei e la suite
-
Nomination per la miglior regia ad Acireale con Toccata e Fuga
-
Premio Argos Hippium per aver portato il nome di Manfredonia e della Capitanata in campo nazionale
È stata inoltre insignita di:
-
Donna dell’anno dal The International Association of Lions Club di Manfredonia
-
Titolo “Paul Harris Fellow” dalla Fondazione Rotary del Rotary International
-
Premio Sacco “Voce del Gargano” (dalla Provincia di Foggia)
-
Premio Massimo Troisi “Galà delle Stelle” dal Comune di Putignano.
Nel 1997 e nel 1998 ha organizzato, in qualità di Direttore Artistico, due Rassegne Teatrali.
Nei giugno 2007 il Comune di Manfredonia le ha dedicato una serata per i 40 mini di carriera teatrale
Nel luglio 2025 ha ricevuto il Premio Re Manfredi” alla Carriera.