L’Asd Heraclea Calcio, la società guidata da Casillo e De Vitto, ha ufficialmente ottenuto la gestione dello storico stadio “Pino Zaccheria” di Foggia, segnando un passaggio importante per il futuro del calcio locale. Dopo una procedura di gara accurata, la documentazione presentata dall’ambizioso club di Serie D è risultata conforme e positiva, consentendo alla commissione esaminatrice di proporre l’aggiudicazione provvisoria a favore della squadra foggiana.

Il bando di gara prevedeva un canone annuo di partenza pari a 127.829,39 euro, al netto dell’Iva, con la possibilità di ribasso da parte dei concorrenti. Il valore complessivo stimato della concessione era invece di circa 1.243.476 euro all’anno, comprensivo non solo dell’uso dello stadio ma anche degli impianti pubblicitari presenti all’interno della struttura – con la sola esclusione dei giorni di gara del Foggia Calcio – e dell’area destinata alla ristorazione e alle attività di bar.

L’Heraclea Calcio ha stupito tutti offrendo un ribasso considerevole del 90,612%, portando l’importo complessivo biennale a circa 24.000 euro, cifra nettamente inferiore rispetto al valore stimato della concessione. Una strategia che ha permesso alla società di aggiudicarsi il diritto di gestione dello Zaccheria, aprendo nuove prospettive per le attività sportive e ricreative all’interno dell’impianto.

La decisione della commissione, presa oggi stesso, ha dunque sancito la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore dell’Heraclea Calcio, che potrà da subito pianificare interventi di manutenzione, organizzazione di eventi e gestione delle varie attività commerciali connesse alla struttura. Si tratta di un passo significativo per il club, che punta a consolidare la propria presenza nel panorama calcistico pugliese e a rafforzare il legame con la città di Foggia.

Lo stadio “Pino Zaccheria”, oltre a essere la casa storica del Foggia Calcio, rappresenta un punto di riferimento per tutta la comunità sportiva locale. La gestione affidata all’Heraclea apre quindi scenari interessanti non solo per la squadra, ma anche per l’intera città, offrendo opportunità di sviluppo per iniziative sportive, sociali e commerciali all’interno della struttura. La concessione ponte, che coprirà un periodo biennale, rappresenta inoltre un’occasione per sperimentare nuovi modelli di gestione e ottimizzazione degli spazi, con l’obiettivo di rendere lo stadio più accessibile e attrattivo per tifosi, appassionati e operatori economici.

Tra le attività che potranno essere gestite dall’Heraclea vi sono l’organizzazione di eventi sportivi, l’uso degli impianti pubblicitari presenti nello stadio e la gestione del punto di ristoro e del bar, che diventeranno elementi chiave per creare un’offerta completa e diversificata per il pubblico. L’attenzione ai dettagli e alla qualità dei servizi offerti sarà fondamentale per garantire una fruizione ottimale della struttura e per valorizzare ulteriormente il patrimonio sportivo della città.

L’assegnazione della gestione dello Zaccheria all’Heraclea rappresenta dunque un passaggio strategico per il calcio foggiano: da un lato consente al club di Serie D di consolidare la propria presenza in città, dall’altro offre l’opportunità di valorizzare uno stadio storico, rendendolo un luogo vivo e attivo per tutta la comunità. Con questa mossa, l’Heraclea si conferma come un protagonista ambizioso e determinato, pronto a investire risorse e competenze per creare nuove occasioni di sviluppo sportivo e sociale a Foggia.

L’attenzione ora si sposterà sulla fase operativa della concessione: manutenzione della struttura, gestione degli spazi pubblicitari e organizzazione delle attività di ristorazione e intrattenimento saranno elementi cruciali per il successo del progetto. Il club dovrà dimostrare di saper coniugare efficienza economica e qualità dei servizi, valorizzando al massimo il patrimonio rappresentato dallo stadio e consolidando il rapporto con tifosi e cittadini.

Fonte: tuttocalciopuglia.com

Comune di Foggia

L’ A.S.D Heraclea Calcio si è aggiudicata la gara per l’affidamento in concessione “ponte”, biennale, del servizio di gestione per manifestazioni sportive e grandi eventi dello stadio comunale ‘Pino Zaccheria’.

È stata l’unica partecipante alla procedura telematica aperta indetta dall’Amministrazione Comunale, con termine di caricamento offerte scaduto alle 24:00 di ieri.

Oggi, 23 settembre, alle ore 11.10 si è riunita la commissione presieduta dal Dirigente ing. Tullio Daniele Mendolicchio, che ha verificato la correttezza formale della documentazione presentata e il possesso dei requisiti richiesti da parte dell’unico operatore concorrente.

Il ribasso offerto è del 90,612 per cento, corrispondente all’importo biennale di 24mila 1,25 euro, a cui si aggiungono tutti gli oneri di manutenzione ordinaria del compendio sportivo specificati nel bando.

In ottemperanza alle specifiche del bando di gara, permarrà per il campionato 2025-26 in corso, e per il successivo 2026-27, l’obbligo del nuovo gestore di far disputare tutte le partite ufficiali casalinghe del Foggia Calcio 1920 in base all’autorizzazione all’uso fornita dal Comune di Foggia all’atto dell’iscrizione al campionato, nonché la possibilità di uso in alcune giornate da parte del Comune.