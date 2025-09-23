Manfredonia, consegnato il secondo tavolo radiologico al San Camillo de Lellis

È stato collaudato e consegnato il secondo tavolo radiologico acquistato dalla ASL Foggia per il Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, con l’obiettivo di potenziare la diagnostica per immagini.

Alla consegna erano presenti il Direttore Generale di ASL Foggia, Antonio Nigri, il Direttore della Radiodiagnostica Michele Faruolo, la Dirigente Medico Lara Napolitano, il Responsabile della Progettazione Arcangelo Di Puppo, insieme ai funzionari tecnici Gennaro Ricciardi e Donatella Perrone, e al tecnico radiologo Michele Bottalico. Le verifiche sul funzionamento della nuova apparecchiatura sono state eseguite dagli specialisti della GMS MED srl.

Il secondo tavolo è stato installato nella nuova ala di Radiologia, realizzata sopra al Pronto Soccorso. Si tratta di un dispositivo “gemello” a quello già operativo dallo scorso 19 settembre nei locali del Pronto Soccorso.

L’investimento complessivo, pari a 492mila euro, è stato finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è parte del programma di ammodernamento tecnologico per sostituire apparecchiature obsolete e garantire strumenti moderni, sicuri ed efficienti.

“ASL Foggia conferma la propria attenzione verso il Presidio di Manfredonia – ha dichiarato Nigri – con l’impegno a offrire servizi sanitari in grado di rispondere alle esigenze del territorio. Un risultato reso possibile grazie al lavoro congiunto di Area Tecnica, Sistemi Informativi, esperti di radioprotezione e personale della Radiologia”.