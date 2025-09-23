Manfredonia, sala prelievi dell’ospedale al collasso: cittadini "esasperati per l’affollamento"

MANFREDONIA (FG) – Affollamento e disagi anche stamani nella sala prelievi dell’ospedale di Manfredonia, dove decine di cittadini sono stati costretti ad attendere “in condizioni tutt’altro che dignitose”. Le foto scattate dagli utenti documentano chiaramente la situazione, che – a detta di chi era presente – un’ora prima era addirittura peggiore.

La denuncia riguarda non soltanto le file interminabili, ma anche la mancanza di spazi adeguati e di un’organizzazione capace di gestire il flusso quotidiano di pazienti. Una realtà che molti attribuiscono a “precise scelte gestionali operate dai vertici della Asl”, e che ormai rappresenta un problema strutturale, non più episodico.

La cittadinanza chiede con forza un cambio di passo: non è accettabile che un servizio sanitario di base, come quello dei prelievi, venga erogato in condizioni simili, minando la dignità e la sicurezza delle persone.