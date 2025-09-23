Edizione n° 5832

23 Settembre 2025

22 Settembre 2025

"Notte di Pace", Palladino (BCC San Giovanni Rotondo) presenta l'evento su Rai3

EVENTO “Notte di Pace”, Palladino (BCC San Giovanni Rotondo) presenta l’evento su Rai3

L'evento rappresenta il momento finale di un ricco calendario di iniziative religiose e culturali che hanno reso omaggio alla figura del Santo

“Notte di Pace”, Palladino (BCC San Giovanni Rotondo) presenta l’evento su Rai3

Il Presidente della BCC San Giovanni Rotondo Giuseppe Palladino - Facebook, BCC San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Settembre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Questa mattina il Presidente della BCC San Giovanni Rotondo Giuseppe Palladino è stato ospite in diretta su Rai3 per presentare la “Notte di Pace”, l’appuntamento conclusivo delle celebrazioni dedicate a San Pio da Pietrelcina.

L’evento, in programma questa sera, rappresenta il momento finale di un ricco calendario di iniziative religiose e culturali che hanno reso omaggio alla figura del Santo di Pietrelcina.

La “Notte di Pace” sarà l’occasione per vivere insieme un momento di riflessione e comunità, nel segno della spiritualità e della devozione verso San Pio, con la partecipazione di fedeli e visitatori provenienti da tutta Italia.

Lo riporta su Facebook, BCC San Giovanni Rotondo.

  1. Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore per il potere il mondo potrà scoprire la Pace
    Mathama Gandhi

