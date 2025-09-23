“Notte di Pace”, Palladino (BCC San Giovanni Rotondo) presenta l’evento su Rai3

Questa mattina il Presidente della BCC San Giovanni Rotondo Giuseppe Palladino è stato ospite in diretta su Rai3 per presentare la “Notte di Pace”, l’appuntamento conclusivo delle celebrazioni dedicate a San Pio da Pietrelcina.
L’evento, in programma questa sera, rappresenta il momento finale di un ricco calendario di iniziative religiose e culturali che hanno reso omaggio alla figura del Santo di Pietrelcina.
La “Notte di Pace” sarà l’occasione per vivere insieme un momento di riflessione e comunità, nel segno della spiritualità e della devozione verso San Pio, con la partecipazione di fedeli e visitatori provenienti da tutta Italia.
Lo riporta su Facebook, BCC San Giovanni Rotondo.
Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore per il potere il mondo potrà scoprire la Pace
Mathama Gandhi