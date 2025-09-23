“Notte di Pace”, Palladino (BCC San Giovanni Rotondo) presenta l’evento su Rai3

Questa mattina il Presidente della BCC San Giovanni Rotondo Giuseppe Palladino è stato ospite in diretta su Rai3 per presentare la “Notte di Pace”, l’appuntamento conclusivo delle celebrazioni dedicate a San Pio da Pietrelcina.

L’evento, in programma questa sera, rappresenta il momento finale di un ricco calendario di iniziative religiose e culturali che hanno reso omaggio alla figura del Santo di Pietrelcina.

La “Notte di Pace” sarà l’occasione per vivere insieme un momento di riflessione e comunità, nel segno della spiritualità e della devozione verso San Pio, con la partecipazione di fedeli e visitatori provenienti da tutta Italia.

Lo riporta su Facebook, BCC San Giovanni Rotondo.