23 Settembre 2025 - ore  10:31

22 Settembre 2025 - ore  12:34

Splendido (LEGA): "Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia al collasso"

OSPEDALE Splendido (LEGA): “Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia al collasso”

"Sono stato all’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia per verificare di persona la situazione, dopo le nostre denunce e le interrogazioni regionali"

Splendido (LEGA): "Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia al collasso"

Joseph Splendido - Fonte Immagine: immediato.net

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
23 Settembre 2025
Cronaca // Manfredonia //
Sono stato all’ospedale “San Camillo de Lellis” di Manfredonia per verificare di persona la situazione, dopo le nostre denunce e le interrogazioni regionali.
Abbiamo chiesto al personale ulteriori informazioni e purtroppo ci hanno confermato di essere ormai allo stremo delle forze: impossibilità a garantire interventi d’urgenza, pazienti costretti a rivolgersi ad altri ospedali della provincia per la mancanza di apparecchiature e personale.
Radiologia priva delle attrezzature necessarie, assenza del neurologo e carenze gravi anche in altri reparti, dove mancano strumenti e figure fondamentali per assicurare i servizi essenziali“.
Lo riporta su Facebook, Joseph Splendido.

1 commenti su "Splendido (LEGA): “Ospedale San Camillo de Lellis di Manfredonia al collasso”"

  1. Manca tutto e di più, però abbiamo la commissione sanitaria comunale. Qualcuno riesce a spiegare a cosa serve se i problemi, ormai atavici, sono sempre quelli e, checché se ne dica, nessuno risolve niente. Politica è tempo di elezioni e, pertanto, è il momento di chiedere per risolvere qualche problema.

