"Terribile". Rinvenuto il corpo di Cinzia Pinna, aperta un’inchiesta

Si è conclusa nel peggiore dei modi la vicenda che, negli ultimi dodici giorni, aveva tenuto con il fiato sospeso la Gallura e tutta la Sardegna. Nella giornata di martedì 23 settembre, nelle campagne di Palau, è stato rinvenuto il corpo senza vita di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa la notte tra l’11 e il 12 settembre dopo una serata trascorsa in compagnia di amici in un noto locale della zona.

Figlia di una famiglia molto nota nel settore della ristorazione, Cinzia era sparita senza lasciare tracce, lasciando dietro di sé un vuoto profondo. L’ultimo segnale del suo cellulare era stato registrato intorno alle 3 del mattino nella zona del porto di Palau; poi il silenzio, che aveva spinto i familiari a lanciare immediatamente l’allarme alle autorità.

Le ricerche si erano subito attivate con un dispiegamento imponente: carabinieri, vigili del fuoco di Arzachena, unità cinofile, droni e volontari della protezione civile hanno setacciato l’agro di Palau e le zone circostanti, tra cui Capo Ferro a Porto Cervo. Parallelamente, la sorella di Cinzia aveva promosso appelli sui social e organizzato squadre di ricerca, nella speranza di ritrovare la giovane viva.

Purtroppo, ogni speranza si è infranta con la scoperta del cadavere, avvenuta durante la ripresa delle operazioni sospese a causa del maltempo. La notizia ha suscitato profondo dolore non solo tra familiari e amici, ma in tutta la comunità di Castelsardo e della Gallura, che aveva seguito con partecipazione ogni fase delle ricerche.

Sulla vicenda indaga ora la Procura di Tempio Pausania, che ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze del decesso.

Al momento, un uomo, indicato come l’ultima persona ad aver visto Cinzia in vita, risulta indagato. Le autorità stanno ricostruendo dettagliatamente le ore successive alla scomparsa, senza escludere alcuna pista: si dovrà stabilire se si tratti di un incidente o di un episodio di natura criminale.

La comunità locale resta profondamente scossa.

Cinzia Pinna era ricordata da tutti come una persona solare, piena di vita, amata dagli amici e dalla famiglia. La vicenda, drammatica e improvvisa, ha evidenziato anche la forza di solidarietà e il senso di comunità della Gallura, con cittadini e volontari che si sono mobilitati con generosità nella ricerca della giovane.

Nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia, fondamentale per determinare le cause della morte e fornire agli investigatori elementi essenziali per le indagini. Nel frattempo, la città di Castelsardo e l’intera regione piangono una giovane donna la cui vita è stata tragicamente interrotta, mentre restano in attesa di verità e giustizia.