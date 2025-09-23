Edizione n° 5833

Trattative Centrodestra sulla Puglia, Vannacci non sarà candidato. Ecco le ipotesi

VANNACCI Trattative Centrodestra sulla Puglia, Vannacci non sarà candidato. Ecco le ipotesi

Sul tavolo dei leader nazionali restano i nomi del sottosegretario alla Salute, in quota FdI, Marcello Gemmato, del deputato e segretario per la Puglia di Forza Italia, Mauro D'Attis, e del sindaco di Monopoli Angelo Annese.

Come ha fatto Vannacci ad andare in pensione a 56 anni con 44 anni di contributi

VANNACCI - ph ANSA

Redazione
Redazione
23 Settembre 2025
23 Settembre 2025
Politica Regionale

BARI, 23 settembre 2025, 14:55. Le regionali in Puglia, in programma il 23 ed il 24 novembre prossimi, continuano nel centrodestra le trattative per individuare il candidato alla presidenza della Regione.

Sul tavolo dei leader nazionali restano i nomi del sottosegretario alla Salute, in quota FdI, Marcello Gemmato, del deputato e segretario per la Puglia di Forza Italia, Mauro D’Attis, e del sindaco di Monopoli Angelo Annese.

In riferimento a notizie di stampa circolate in mattinata, su una possibile candidatura a governatore in Puglia del vicesegretario della Lega Roberto Vannacci, fonti vicine all’europarlamentare, interpellate dall’ANSA, smentiscono “categoricamente” questa ipotesi. Da più parti nei circoli territoriali dei partiti di centrodestra si chiede ai vertici nazionali una scelta definitiva in tempi brevi, per poter iniziare la campagna elettorale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA

 

Lascia un commento

