Un’ondata di odio, insulti e minacce. È quanto sta accadendo in queste ore attorno alla candidatura di Rita Montrone, ex commissario della Polizia di Stato oggi candidata con Fratelli d’Italia. Sotto un post Facebook che annunciava la sua discesa in campo, sono comparsi decine di commenti carichi di violenza verbale, che nulla hanno a che fare con il confronto politico e democratico.

“Troia”, “puttana”, “ladrona”, fino ad auguri di morte e frasi come “bruciarvi vivi”. C’è chi scrive persino che la candidata andrebbe rinchiusa “in un canile in Albania”. Una sequenza di messaggi che non solo offendono la persona e la donna, ma travalicano la libertà di espressione per trasformarsi in incitamento all’odio.

A denunciare l’accaduto è la famiglia della stessa Montrone, che parla di un clima inaccettabile e di un silenzio imbarazzante: “Quando ad essere colpita è una donna di destra – spiegano – cala il silenzio: nessuna solidarietà, nessuna condanna, nessuna voce che si alzi per dire che questo non è accettabile”.

Un’accusa che mette in luce il doppio standard con cui spesso viene affrontato il tema dell’odio online, soprattutto quando la vittima appartiene a un’area politica ben definita.

Rita Montrone non è una figura qualsiasi. Per 36 anni ha servito lo Stato come commissario della Polizia di Stato, affrontando sul campo la criminalità, la violenza e il dolore delle vittime. Nel corso della sua carriera ha difeso donne e famiglie, lavorando in prima linea per la legalità. Oggi, dopo una vita spesa al servizio delle istituzioni, si trova a subire attacchi personali e sessisti solo per aver scelto di candidarsi.

La vicenda assume così un significato simbolico: colpire lei significa colpire chiunque osi esporsi nel dibattito pubblico, soprattutto se donna e appartenente a un partito di centrodestra.

La famiglia ha annunciato che non resterà in silenzio: tutti i commenti offensivi sono stati raccolti e saranno consegnati alla Polizia Postale e alla Procura per le denunce del caso. “Chi augura la morte, chi incita alla violenza, chi infanga senza conoscere, non può sentirsi libero di agire senza conseguenze”, spiegano. Si tratta di un passo importante, perché sancisce la volontà di contrastare non solo sul piano politico ma anche giudiziario un fenomeno che, se lasciato correre, rischia di normalizzare la violenza verbale.

La richiesta è chiara: che giornali, istituzioni e associazioni si esprimano con fermezza, condannando questi episodi senza ambiguità. “Il rispetto non ha colore politico – sottolineano i familiari – il confronto si fa con le idee, non con gli insulti. La politica è dialogo, non odio”.

Nonostante la violenza delle parole ricevute, chi conosce Rita Montrone assicura che non si lascerà intimidire. “Nel profondo del mio cuore so che mia madre è più forte di tutto questo – scrive la figlia – continuerà a combattere per sé e per tutte le persone che credono in lei”.