Di:

San Marco in Lamis, disagi negli uffici dei Servizi Sociali ultima modifica: da

San Marco in Lamis – STANZE troppo piccole per gli uffici dei Servizi Sociali di San Marco in Lamis. I cittadini, lamentano di essere costretti ad aspettare il loro turno in piazza, oltre al mancato rispetto della privacy. Anziani e disabili attualmente sono dovuti ricorrere a sedie occasionali, ed altri mezzi di fortuna, mentre la fila viene smaltita.Redazione Stato, imac@riproduzioneriservata