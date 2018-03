I mass media e le discriminazioni: a Foggia “Tell me more”

Di:

Foggia –(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni) ha organizzato per venerdì 25 ottobre, alle 17.30, nei locali del Museo Civico di Foggia (piazza Vincenzo Nigri) il convegno “Tell me more, parliamone di più, parliamone meglio”, strumenti per comunicare senza discriminare media e tematiche lgbt.

La Presidenza del Consiglio, dipartimento per le pari opportunità, ufficio antidiscriminazioni, ha concesso il patrocinio all’iniziativa definendola: “iniziativa di rilievo nell’ambito della rimozione e contrasto alla discriminazione”. Perché non sono solo parole. Il motto, quasi un mantra, che ha accompagnato le attività di quest’anno di Arcigay Foggia “Le Bigotte” è stato: “Cambia il tuo sguardo, cambia le tue parole: cambierai il mondo”. La percezione e la costruzione del mondo che ci circonda passa attraverso le modalità con le quali lo raccontiamo perché il mezzo è il messaggio, concordando con McLuhan, e nella forma c’è l’essenza delle cose, scomodando Pirandello. Così, se vogliamo combattere forme di avversione irrazionali, “analoghe al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e al sessismo” secondo la definizione del Parlamento Europeo, come l’omofobia, la lesbofobia, la transfobia c’è bisogno che si utilizzi un linguaggio rispettoso e includente delle persone lgbt, che non fiancheggi una società eterosessista, maschilista e discriminante.

Per questo è necessaria una continua formazione per mettere in guardia dai rischi di un cattivo uso delle parole e indichi la via per un’informazione corretta su i temi lgbt. Con questa finalità è stato pensato “Tell me more” voluto a Foggia dove durante l’anno appena trascorso UNAR ha predisposto un’antenna per la raccolta di episodi di discriminazione per identità di genere e orientamento sessuale. Il convegno è rivolto a tutti e a tutte e, in particolare, ai comunicatori in formazione e a coloro che svolgono già la professione, soprattutto con ruoli di responsabilità nella selezione delle notizie e nell’impostazione dei titoli.

All’incontro, moderato dal giornalista Luigi Lioce, vicepresidente e addetto stampa di Arcigay Foggia, interverranno: Agnese Canevari, Coordinatrice Strategia Nazionale LGBT – UNAR; Flavio Romani,Presidente Nazionale Arcigay; Paolo Patanè, Presidente Onorario Arcigay Foggia “Le Bigotte”; Natale Labia,Vicepresidente Ordine dei Giornalisti della Puglia; Matteo Ricci, Formatore e attivista LGBT Presidente di Orbita Diversa – Madrid; Rosario Murdica Comitato Scientifico del Progetto; Bruno Colavita, Coordinatore del Progetto.

