Bari calcio, tifosi (settembre 2015)

Di:



(ANSA) – BARI, 22 OTT – Vittoria scaccia-crisi (3-0) per il Bari contro il Trapani al San Nicola, davanti a 14 mila spettatori: brillano l’under 21 Monachello, autore di una doppietta, e il giovane talento slovacco Ivan (ha firmato un gol d’autore). Calcio: Bari-Trapani 3-0 ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.